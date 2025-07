Circuito das Cavalhadas chega a Santa Terezinha de Goiás neste fim de semana

O distrito de Cedrolina, no município de Santa Terezinha de Goiás, realiza a encenação das Cavalhadas neste sábado e domingo (19 e 20/7), mantendo viva uma tradição que existe desde 1958. A batalha entre cavaleiros mouros e cristãos acontece no Estádio Alexandre Pereira de Godoy, com início às 14h. A entrada é gratuita. O evento integra o Circuito das Cavalhadas 2025, que ocorre em 15 municípios anualmente, e conta com recursos do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Santa Terezinha de Goiás é o 11º município a receber o circuito. Neste ano, foram destinados R$ 4 milhões para a infraestrutura da festa, impulsionando a economia local com a atração de turistas e a movimentação de bares, restaurantes e hotéis.

Um dia antes das batalhas, na sexta-feira (18/7), acontece o Jogo dos Cavaleiros, com a tradicional corrida de argolinhas. Santa Terezinha também contará com shows noturnos durante o fim de semana do evento. No sábado (19/7), primeiro dia das batalhas, a Alvorada às 4h desperta a cidade e simboliza a importância da continuidade dessa tradição que une cultura e religiosidade.

O Circuito das Cavalhadas já passou por Luziânia, Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Palmeiras de Goiás, Hidrolina, Crixás e Niquelândia. Após Santa Terezinha de Goiás, o evento será realizado nas cidades de Goiás, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás e Silvânia.

Programação:

Sexta-feira (18/7)

10h – Cavalgada

17h – Jogo dos Cavaleiros

22h – Show de Sandro e Ronaldo

Sábado (19/7)

4h – Alvorada

14h – Primeiro Dia de Batalha

22h – Show da banda Forró Perfeito

Domingo (20/7)

14h – Segundo Dia de Batalha