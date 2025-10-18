search
Cultura

Circuito Literário leva poesia encenada e música a Goiânia e Aparecida

Com entrada gratuita, evento promovido pelo coletivo Goiânia Clandestina realiza concursos de poesia com prêmios de até R$ 1 mil e apresentações artísticas em duas cidades


18/10/2025

(Foto: Divulgação)

A poesia vai ocupar o centro da cena cultural em Goiás neste mês de outubro. Pela primeira vez, o Circuito Literário Goiânia Clandestina será realizado em duas cidades: Aparecida de Goiânia, nos dias 18 e 19, e Goiânia, nos dias 25 e 26. O evento, gratuito e aberto ao público, reúne poesia, performance e música, promovendo uma celebração da palavra e da arte independente.

Organizado pelo coletivo Goiânia Clandestina, referência na cena literária goiana, o circuito traz como destaque os concursos de poesia encenada, que distribuirão prêmios de até R$ 1.000 aos vencedores. Cada cidade terá um tema próprio: em Aparecida de Goiânia, o mote “Periferia, solo fértil para a poesia” valoriza a produção artística que nasce das margens urbanas; já em Goiânia, o tema “Versos Contracoloniais” propõe um olhar crítico sobre narrativas e resistências culturais.

Além dos concursos, o público poderá assistir às apresentações do grupo Goiânia Clandestina, formado por Rosimar Souza, Helena Di Lorenza, Flávia Carolina, Thaíse Monteiro, Rafael Vaz e Baale. Criado em 2017, o coletivo é conhecido por aproximar a poesia dos territórios periféricos e promover o diálogo entre literatura e performance.

A programação inclui ainda shows musicais. Em Aparecida, a cantora Milca apresenta o espetáculo “No Passo do Coco”, no dia 19. Já na capital, o encerramento terá o “Conceição Convida”, com Ísis Krishna, Mariana Maia e Isadora Pinheiro, seguido pelo “Samba de Aguidá”, no dia 26.

Para Rosimar Souza, idealizador do Goiânia Clandestina, o circuito representa uma nova etapa do movimento. “Queremos valorizar as vozes que fazem da poesia um instrumento de transformação e devolver à palavra o poder de reunir, emocionar e questionar”, afirma.

Com mais de uma década de atuação, o Goiânia Clandestina é um dos principais espaços de difusão da poesia falada em Goiás. O grupo já realizou cinco festivais, saraus e ações formativas voltadas à literatura e à cultura popular. Agora, com o circuito, amplia sua presença e reafirma a força da arte independente como expressão de resistência e identidade. Confira a programação completa e informações: @goianiaclandestina

