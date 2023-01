Claque Retomada Cultural em Goiânia segue até 31 de janeiro

Para começar o ano com centenas de opções gratuitas de lazer, o Claque Retomada Cultural realiza a segunda etapa no polo de Goiânia a partir desta quinta-feira (05/01) e segue até o dia 31 de janeiro. Atividades de música, teatro, dança, artes visuais, audiovisual serão apresentadas em vários locais da capital, como o Teatro Goiânia, Teatro Sesc Centro, Vila Cultural Cora Coralina, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, além de unidades do Sesc em Campinas, Setor Universitário, Faiçalville, e Lar de Idosos Roda da Vida.

A reabertura da programação, nesta quinta-feira, conta com shows na unidade Sesc Centro a partir do meio-dia e apresentações de dança no Teatro Goiânia, às 20h. Os ingressos devem ser retirados gratuitamente na plataforma sympla na internet (https://www.sympla.com.br/eventos?s=claque+retomada+cultural&tab=eventos). O Claque Retomada Cultural é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada, e do Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás). A programação completa pode ser conferida nos sites do Sesc e da Retomada, além dos perfis nas redes sociais (@claqueretomadacultural).

Para o secretário da Retomada, César Moura, um dos principais pontos de destaque do Claque Retomada Cultural é envolver toda a rede de trabalho em torno das apresentações. “Além de fomentar a cultura com o pagamento de cachês aos artistas das mais diversas expressões, movimentamos a economia por meio dos prestadores de serviços e ainda estimulamos o hábito de acompanhar eventos culturais”, comenta.

O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, Marcelo Baiocchi, ressaltou a importância do projeto, que tem como objetivo a valorização da classe artística goiana. “Em 2023 estamos dando continuidade ao Claque, o maior projeto de retomada cultural do estado. Nesta edição, esperamos movimentar o setor artístico, a economia e o turismo”, disse.

Primeira etapa

Em dezembro, na primeira etapa do polo Goiânia, mais de 90 propostas artísticas foram apresentadas. Desta vez, 338 apresentações estão previstas para acontecer. Ainda em janeiro, o projeto também chega aos polos do interior goiano. Visando o fortalecimento do cenário artístico e promoção da retomada cultural, estão sendo investidos mais de R$ 20 milhões no projeto.

Apresentações no interior

Além de Goiânia, os eventos também estarão presente em mais sete municípios goianos, são eles: Luziânia de 13 a 15/01, Itumbiara de 20 a 22/01, Rio Verde de 27 a 29/01, cidade de Goiás de 03 a 05/02, Jaraguá de 10 a 12/02, São Miguel do Araguaia de 24 a 26/12, e Posse de 03 a 05/03.