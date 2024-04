Clínicas odontológicas do Sesc Goiás oferecem clareamento dental

As clínicas odontológicas do Serviço Social do Comércio agora oferecem o tratamento estético de clareamento dental. Podem ser beneficiados trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e dependentes com a credencial Sesc atualizada.

O Sesc Goiás conta com clínicas nas unidades de Anápolis, Goiânia (Campinas e Centro), Itumbiara, Jataí e Caldas Novas e oferecem tratamento de canal, prevenção, limpeza, remoção de tártaro, tratamento de gengiva, laserterapia, cirurgia, clareamento dental, além de urgência e emergência.

“O grande diferencial das clínicas do Sesc é o valor social, não praticado nas clínicas normais. Como o clareamento é um tratamento estético muito buscado, se você pesquisar vai perceber que normalmente são cobrados altos valores. Aqui no Sesc o procedimento cabe no bolso do trabalhador do Comércio”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Marcelo Baiocchi.

Já o diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim, destaca que “as clínicas odontológicas do Sesc são bem equipadas e contam com profissionais capacitados”. Ele salienta ainda a importância dos atendimentos a preços acessíveis: “Sabemos que muitas pessoas não têm condições financeiras de pagar por um tratamento dentário e por vezes passam anos sem ir ao dentista por esse motivo, mesmo sabendo a importância do acompanhamento. Esse atendimento propicia não só saúde bucal, mas também inclusão e bem-estar.”

Como participar

Para ser beneficiado pelo atendimento odontológico do Sesc o interessado deve fazer a pré-inscrição pelo site sescgo.com.br. A lista dos contemplados é divulgada no site no 1º dia útil após a pré-inscrição e o cliente não contemplado deverá realizar nova pré-inscrição, conforme calendário mensal.

Confira aqui as datas de pré-inscrição: https://www.sescgo.com.br/area-de-atuacao/saude/saude-bucal

O gestor de Saúde do Sesc, Giorgio Henrique Gonçalves, explica que “o clareamento dentário pode ser realizado por meio de diferentes técnicas e o Sesc oferece todas elas. Além disso, para a realização do clareamento, o Sesc possui em suas clínicas odontológicas dentistas capacitados para o diagnóstico e tratamento das alterações de cor dos dentes.”

É importante ressaltar o paciente será examinado pelo dentista, que vai indicar ou não a necessidade do clareamento e ainda os tratamentos prévios que devem ser realizados antes da necessidade estética.

Clínicas odontológicas do Sesc Goiás

• Sesc Anápolis

Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/n – Bairro Jundiaí. Anápolis (GO)

Informações: (62) 3902-6900

• Sesc Caldas Novas

Endereço: Avenida Ministro Elias Bufáiçal, nº 600 – Bairro do Turista I. Caldas Novas (GO)

Informações: (64) 3455-9400

• Sesc Campinas

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul, nº 123 – Setor Campinas. Goiânia (GO)

Informações: (62) 3522-6400

• Sesc Centro

Endereço: Rua 15, esquina com a Rua 19 – Centro. Goiânia (GO)

Informações: (62) 3933-1700

• Sesc Itumbiara

Endereço: Rua Severiano de Paula, Qd. 02 Lt. 17, Setor Bela Vista. Itumbiara (GO)

Informações: (64) 3430-5500

• Sesc Jataí

Endereço: Rua Deputado Costa Lima, nº 2.034, Santa Maria. Jataí (GO)

Informações: (64) 3605-0100