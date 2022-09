Cmei de Aparecida promove brincadeiras com água para refrescar alunos

A alta temperatura deste mês de setembro, quase sempre alcançando médias acima dos 32º e com baixa umidade do ar, tem preocupado os gestores das unidades escolares e produzido mudanças na rotina dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) em Aparecida de Goiânia. As atividades estão sendo realizadas prioritariamente em espaços mais abertos, nos pátios e nas áreas de recreação coberta.

É o caso do CMEI Azélia de Oliveira. A rotina dos alunos foi bem diferente na segunda-feira, 19. Durante o período da tarde, as crianças matriculadas na unidade escolar, que fica no setor Village Garavelo, tomaram banhos de mangueira, balde e piscina para se refrescarem do calor.

“Nós estamos passando por uma onda muito forte de calor, então, tivemos essa iniciativa para poder amenizar um pouco o sofrimento das crianças que passam o dia inteiro aqui no CMEI e proporcionar conforto a elas durante o tempo de permanência na unidade. Mas, é claro, promover a diversão e alegria também faz parte”, ressaltou o diretor do CMEI Azélia de Oliveira, Alexandro Souza Ramos.

A unidade conta, atualmente, com 170 alunos matriculados de 08 meses a 5 anos e 9 meses, que estudam no período integral. As crianças que participaram das atividades lúdicas precisaram levar autorização dos pais, além de roupas de banho e filtro solar. Para que todas participassem, foi feita uma divisão das atividades e das crianças conforme tamanhos e idades para brincarem com segurança.

Segundo a coordenadora Pedagógica do turno vespertino, Tatyana Rodrigues do Espírito Santo Alves, a ação é importante para integração entre os alunos e a formação de memórias afetivas na infância. “É uma forma de resgatar aquelas brincadeiras na chuva que nós brincávamos e hoje em dia as crianças não fazem. Mas o banho de mangueira proporciona isso e a interação entre os agrupamentos. Com certeza esses momentos no CMEI vão ficar na memória deles para sempre”, frisou a coordenadora.

A aluna Heloisa Soares Dias de Oliveira, de cinco anos, disse que estava com muito calor e adorou tomar banho de mangueira com os colegas do CMEI. Emanuelle Barros, de seis anos, também gostou do dia atípico na unidade escolar. “Achei legal”, contou.

As atividades com água no Centro Municipal de Educação Infantil devem ocorrer por mais vezes nos próximos dias até que passe a onda de calor e melhore o tempo seco. Os alunos também são incentivados a tomarem água com bastante frequência para se hidratar.