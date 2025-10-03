CNU 2 reúne 27.781 pessoas candidatas inscritas em Goiás

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2), coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), terá forte impacto em Goiás.

Ao todo, 27.781 pessoas candidatas confirmaram inscrição para a prova objetiva, que será realizada no próximo domingo (05/10) em 17 municípios.

Deste montante, 16.850 (60,65%) são mulheres, enquanto 10.931 (39,35%) são homens. O CPNU está construindo um serviço público com a cara do Brasil ao integrar esforços de inclusão, com reforço das ações afirmativas, e de democratização do acesso às carreiras públicas, facilitando a participação de pessoas de todas as regiões do país. “Quanto mais diverso forem os servidores e servidoras públicas, mais eles conhecem a nossa realidade, mais eles trazem outras formas de olhar a política pública”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Participação em Goiás

Em Goiás, a mobilização será significativa:

Total de pessoas candidatas inscritos: 27.781

27.781 Percentual em relação ao total nacional: 3,67%

3,67% Número de cidades onde serão aplicadas as provas: 17

17 Municípios com locais de provas: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás

Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás Número de locais de prova: 51

51 Principal polo de aplicação: Goiânia – Centro Universitário de Goiás (UNIGOIÁS) com 6.550 inscritos

Goiânia – Centro Universitário de Goiás (UNIGOIÁS) com 6.550 inscritos Bloco mais concorrido: Bloco 9 – Intermediário – Regulação com 6.893 participantes

Distribuição das vagas para o estado

O CPNU 2 representa uma oportunidade concreta de ingresso em cargos federais com lotação em Goiás. Há vaga específica para o estado para a função de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

O interesse da maioria dos participantes, contudo, se volta para oportunidades de âmbito nacional, especialmente para as vagas de nível intermediário voltadas para completar o quadro de servidores das agências reguladoras.

Diversidade e inclusão em Goiás

O edital do CPNU 2 estabelece políticas afirmativas que asseguram reserva de vagas e tratamento equitativo para grupos historicamente excluídos. Em Goiás:

Pessoas negras inscritas: 7.069 inscritos, o que representa 3,35% do total nacional nesta categoria.

7.069 inscritos, o que representa 3,35% do total nacional nesta categoria. Pessoas indígenas inscritas: 131 inscritos, o que representa 1,97% do total nacional nesta categoria.

131 inscritos, o que representa 1,97% do total nacional nesta categoria. Pessoas quilombolas inscritas: 255 inscritos, o que representa 5,10% do total nacional nesta categoria.

255 inscritos, o que representa 5,10% do total nacional nesta categoria. Pessoas com deficiência inscritas: 1.125 inscritos, o que representa 3,74% do total nacional nesta categoria.

Estrutura de aplicação

Para viabilizar a realização das provas em Goiás, uma rede de instituições de ensino foi preparada, garantindo infraestrutura adequada, acessibilidade e segurança. A logística contará com fiscais, aplicadores e equipes de apoio, além do monitoramento nacional coordenado pelo MGI e pela Enap, que acompanharão em tempo real a aplicação das provas. Assim como em todo país, as forças de segurança do Estado estão apoiando a realização do CPNU 2, tanto no transporte das provas, como nos locais de sua realização.