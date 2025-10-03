CNU 2 reúne 27.781 pessoas candidatas inscritas em Goiás

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2), coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e executado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), terá forte impacto em Goiás.
Ao todo, 27.781 pessoas candidatas confirmaram inscrição para a prova objetiva, que será realizada no próximo domingo (05/10) em 17 municípios.
Deste montante, 16.850 (60,65%) são mulheres, enquanto 10.931 (39,35%) são homens. O CPNU está construindo um serviço público com a cara do Brasil ao integrar esforços de inclusão, com reforço das ações afirmativas, e de democratização do acesso às carreiras públicas, facilitando a participação de pessoas de todas as regiões do país. “Quanto mais diverso forem os servidores e servidoras públicas, mais eles conhecem a nossa realidade, mais eles trazem outras formas de olhar a política pública”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
Participação em Goiás
Em Goiás, a mobilização será significativa:
- Total de pessoas candidatas inscritos: 27.781
- Percentual em relação ao total nacional: 3,67%
- Número de cidades onde serão aplicadas as provas: 17
- Municípios com locais de provas: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás
- Número de locais de prova: 51
- Principal polo de aplicação: Goiânia – Centro Universitário de Goiás (UNIGOIÁS) com 6.550 inscritos
- Bloco mais concorrido: Bloco 9 – Intermediário – Regulação com 6.893 participantes
Distribuição das vagas para o estado
O CPNU 2 representa uma oportunidade concreta de ingresso em cargos federais com lotação em Goiás. Há vaga específica para o estado para a função de Engenheiro Agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).
O interesse da maioria dos participantes, contudo, se volta para oportunidades de âmbito nacional, especialmente para as vagas de nível intermediário voltadas para completar o quadro de servidores das agências reguladoras.
Diversidade e inclusão em Goiás
O edital do CPNU 2 estabelece políticas afirmativas que asseguram reserva de vagas e tratamento equitativo para grupos historicamente excluídos. Em Goiás:
- Pessoas negras inscritas: 7.069 inscritos, o que representa 3,35% do total nacional nesta categoria.
- Pessoas indígenas inscritas: 131 inscritos, o que representa 1,97% do total nacional nesta categoria.
- Pessoas quilombolas inscritas: 255 inscritos, o que representa 5,10% do total nacional nesta categoria.
- Pessoas com deficiência inscritas: 1.125 inscritos, o que representa 3,74% do total nacional nesta categoria.
Estrutura de aplicação
Para viabilizar a realização das provas em Goiás, uma rede de instituições de ensino foi preparada, garantindo infraestrutura adequada, acessibilidade e segurança. A logística contará com fiscais, aplicadores e equipes de apoio, além do monitoramento nacional coordenado pelo MGI e pela Enap, que acompanharão em tempo real a aplicação das provas. Assim como em todo país, as forças de segurança do Estado estão apoiando a realização do CPNU 2, tanto no transporte das provas, como nos locais de sua realização.