CNU 2025: prazo para pagar taxa de inscrição termina nesta segunda

A taxa única de inscrição da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) deve ser paga pelos candidatos não isentos até as 23h59 minutos no (horário de Brasília) desta segunda-feira (21).

O valor de R$ 70 é válido para quem vai concorrer aos cargos de nível médio e superior.

A taxa poderá ser quitada eletronicamente via plataforma PagTesouro do Tesouro Nacional, por meio de Pix, com a leitura de QR Code ou cópia do código; por cartão ou boleto bancário da Guia de Recolhimento da União (GRU Simples), ou presencialmente em agências bancárias, dos Correios ou lotéricas.

O candidato deverá observar o horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários, bem como as regras de aplicativos e internet banking do seu banco.

Para imprimir o boleto do CNU 2025, o participante deve acessar a Página de Acompanhamento da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com login do portal Gov.br (nível bronze, prata ou ouro).

De acordo com o edital de abertura do certame, a inscrição somente será validada após o pagamento da taxa. Quem perder o prazo terá a inscrição cancelada automaticamente.

Em caso de dúvidas, os interessados devem acessar a página oficial do certame criada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Cronograma do CNU 2025

pagamento da taxa: até 21 de julho;

prova objetiva: 5 de outubro;

divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro;

envio de títulos: 13 a 19/11/2025

prova discursiva: 7 de dezembro;

procedimento de confirmação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro;

divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026.

CNU 2025

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias – a primeira, de questões objetivas, em outubro, e a segunda, de dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.

Os cargos do chamado Enem dos Concursos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade de o candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas.

As provas do CNU 2 serão aplicadas nas 27 unidades da Federação, em 228 cidades em um raio de até 100 quilômetros da residência dos candidatos. A lista das localidades pode ser consultada no anexo XI do edital de abertura.

A validade do concurso é de 12 meses, contados da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.