Coca-Cola anuncia versão com açúcar de cana nos EUA, após pressão de Trump

A Coca-Cola anunciou nesta terça-feira, 22, o lançamento de uma nova versão de sua icônica bebida, adoçada com açúcar de cana produzido nos Estados Unidos. Atualmente, a Coca-Cola vendida no país é fabricada com xarope de milho.

A decisão veio após Donald Trump ter dito, na última quinta-feira (17), que queria mudar a receita da Coca-cola, trocando o xarope de milho pelo açúcar da cana.

“Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso”, publicou Trump em suas redes sociais.

Segundo a rede de TV NBC, o CEO da Coca-Cola, James Quincey, ressaltou que a empresa já emprega açúcar de cana em outras linhas de produtos, como chás, limonadas, cafés e Vitamin Water. Quincey demonstrou otimismo em relação à nova opção, declarando:

“Acredito que será uma opção duradoura para o consumidor. Estamos definitivamente buscando usar todas as ferramentas disponíveis em termos de adoçantes, sempre que houver preferência do consumidor.”

Quais são benefícios da troca do xarope de milho pelo açúcar de cana (sacarose)?

1. Imagem mais “natural”

• Açúcar de cana é visto como menos industrializado.

• Isso melhora a percepção do consumidor, embora metabolicamente os dois sejam muito parecidos.

2. Possível redução de frutose

• O xarope de milho tem mais frutose livre que o açúcar comum (que é 50% frutose + 50% glicose “coladas”).

• Frutose livre em excesso está mais associada a fígado gorduroso, síndrome metabólica e resistência à insulina.

“Teoricamente, a forma como o corpo metaboliza o açúcar de cana pode ser menos agressiva ao fígado do que o HFCS, embora essa diferença seja sutil e controversa”, explica Vanessa Giglio, nutricionista clínica funcional e nutrigenômica.

