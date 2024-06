COD apreende carga de pneus que vieram do Paraguai

O Comando de Operações de Divisas e a Receita Federal apreenderam, na terça-feira (18), uma carga de pneus ilegais que vieram do Paraguai. A ação foi realizada no entorno do Distrito Federal quando os policiais abordaram um caminhão. O motorista informou que receberia R$ 4 mil pelo transporte e que os pneus seriam vendidos em borracharias de Goiás e do DF.

O material apreendido está avaliado em R$ 300 mil e foi encaminhado à Receita Federal.