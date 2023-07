O Comando de Operações de Divisas (COD) apreendeu, na segunda-feira (11), cerca de duas toneladas de maconha em Caçu, na região sudoeste do Estado.

De acordo com as informações, houve perseguição e os militares que atendiam a ocorrência ficaram feridos após a viatura em que estavam capotar. A droga estava escondida na carroceria do veículo do suspeito e foi levada para a Delegacia de Jataí. O motorista morreu baleado após confronto com os policiais.