COD apreende mais de uma tonelada de maconha e desarticula laboratório clandestino de agrotóxicos em Goiás

Na madrugada desta terça-feira (1/7), o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás deflagrou duas importantes ações de combate ao crime organizado no estado. Na região Sudoeste, uma operação resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de maconha após confronto armado com um traficante, que foi baleado e morreu no hospital. Já na região Leste, os policiais localizaram e fecharam um laboratório clandestino de falsificação e adulteração de agrotóxicos, prendendo dois suspeitos e apreendendo 1,6 tonelada de produto ilegal.

Durante bloqueio policial na região de Chapadão do Céu, Sudoeste goiano, um motorista desobedeceu a ordem de parada e atirou contra a equipe do COD. Os policiais revidaram a injusta agressão e atingiram o suspeito, que foi socorrido, mas não resistiu. No veículo, com placas adulteradas, os militares encontraram 1.008 quilos de maconha, além de três pares de placas de outros veículos.

O homem, identificado como D.O.A., de 28 anos e natural do Distrito Federal, possuía diversas passagens criminais, incluindo roubo e porte ilegal de arma de fogo. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Céu.

Laboratório Clandestino

Também nesta terça, na região Leste do estado, o COD abordou um veículo transportando grande quantidade de defensivos agrícolas adulterados. Os dois ocupantes, de 24 e 52 anos, confessaram que os produtos eram contrabandeados do Paraguai e embalados com rótulos nacionais para enganar a fiscalização.

Com apoio da Polícia Militar de Unaí (MG), a corporação localizou um laboratório clandestino em Minas Gerais onde eram processados e envasados os agrotóxicos ilegais. No local, foram apreendidos maquinários, embalagens, insumos químicos e alvarás de funcionamento falsificados.

Ao todo, 1,6 tonelada de produtos irregulares foi recolhida. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante na Delegacia de Cristalina, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), artigo 56.

As ações integram a Operação Protetor, do Comando de Operações de Divisas, que reforça o patrulhamento nas regiões de fronteira e divisa do estado, combatendo o tráfico de drogas, contrabando e crimes ambientais.