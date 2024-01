Colisão entre dois veículos na GO-040 deixa uma pessoa morta

Um homem morreu e três pessoas ficaram com ferimentos leves em uma colisão entre dois veículos na GO-040, na noite de ontem, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a vítima que morreu no local era o condutor de um dos carros.

Os três ocupantes do veículo Golf não tiveram ferimentos graves, contudo, o jovem de 18 anos, condutor do veículo Prisma, ficou preso às ferragens do carro tombado na via, inconsciente, sem sinais vitais. A equipe do Corpo de Bombeiros empreendeu todos os esforços para retirada da vítima com técnicas de salvamento veicular, no entanto, o impacto da colisão matou o rapaz. A ocorrência teve apoio do Samu, cujo médico constatou o óbito no local.

As equipes dos bombeiros atuaram ainda na limpeza da pista para evitar que o vazamento de óleo e combustível provocasse novos acidentes.