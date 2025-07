Colisões derrubam mais de 1.800 postes em Goiás em 2025

Mais de 1.800 postes de energia elétrica foram derrubados por veículos em Goiás desde o início de 2025, segundo a Equatorial Goiás. A média é de 10 estruturas atingidas por dia em todo o estado. Goiânia e Aparecida de Goiânia lideram o número de registros. As colisões estão entre os principais tipos de ocorrência envolvendo a rede elétrica.

Até o momento, a concessionária contabilizou 1.826 postes atingidos por carros ou caminhões. Em todo o ano de 2024, foram quase 3,5 mil registros. As cidades com mais ocorrências são Goiânia (264), Aparecida de Goiânia (68), Rio Verde (43), Anápolis (42), Senador Canedo (31), Luziânia (21), Itumbiara (20), Catalão (18) e Jataí (15).

Aumento em junho

Em junho de 2025, foram registradas 260 ocorrências de colisões com postes, contra 197 no mesmo mês de 2024 — aumento de mais de 30%. Além de comprometer o fornecimento de energia, as colisões representam risco à segurança de motoristas, pedestres e moradores próximos.

Segundo Vinicyus Lima, gerente do Centro de Operação Integrado da Equatorial Goiás, ao presenciar um acidente com poste, a população deve acionar imediatamente os canais oficiais da companhia. O reparo pode levar até seis horas, incluindo a substituição do poste e reconstrução da rede. Em casos mais graves, o tempo de restabelecimento depende da liberação do local por autoridades como Corpo de Bombeiros ou Polícia.

A empresa também conta com a ajuda da população para identificar os condutores responsáveis pelos danos, que podem ser acionados para arcar com os prejuízos causados.

Orientações de segurança

A Equatorial Goiás alerta para os cuidados em casos de acidente com a rede elétrica:

Permaneça dentro do veículo, sem tocar em partes metálicas, até a chegada do socorro;

Não toque em cabos no chão, sobre o carro ou próximos a estruturas danificadas;

Se o poste cair sobre o veículo, o condutor não deve sair até o atendimento especializado;

Pedestres devem manter distância e chamar socorro imediatamente;

Verifique regularmente pneus, freios, faróis e retrovisores do veículo;

Não dirija sob efeito de álcool, remédios ou substâncias tóxicas;

O uso de celular ao volante é infração gravíssima e coloca vidas em risco;

Em pista molhada ou com neblina, reduza a velocidade e mantenha distância segura;

Respeite a sinalização e os limites de velocidade em todas as vias

Atendimento e cobertura

Ocorrências podem ser registradas pelos canais da Equatorial Goiás:

Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS)

Call Center: 0800 062 0196

A Equatorial Goiás pertence ao Grupo Equatorial, terceiro maior grupo de distribuição de energia do país. Atende cerca de 3,5 milhões de pessoas em 237 municípios, cobrindo 98,7% do território de Goiás, com uma área de 336.871 km².

