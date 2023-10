Colombiano bate recorde de embriaguez ao volante em Goiás

Um colombiano, de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Rio Verde, por conduzir uma motocicleta embriagado. O homem bateu o recorde de embriaguez ao volante nos últimos dez anos em Goiás.

O rapaz, que é inabilitado, pilotava uma motocicleta entre Rio Verde e Jataí quando foi visto por uma equipe de Policiais Penais, ziguezagueando pela rodovia.

Após ser abordado pela PRF, os agentes constataram que o mesmo apresentava forte odor etílico, além de uma clara confusão mental.

O rapaz, que é trabalhador da construção civil, foi submetido ao teste do bafômetro, o qual constatou o teor de 1,83 mg/l de álcool no organismo do colombiano. De acordo com os registros da PRF, esse é o maior teor alcoólico registrado pela PRF em Goiás desde que a Lei seca entrou em vigor.

O homem foi preso e levado para a Central de Flagrantes local.