Com aval de Bolsonaro, PL filia Márcio Corrêa para disputar prefeitura de Anápolis

Márcio Corrêa é a aposta do PL para vencer a esquerda nas eleições municipais de Anápolis. A filiação do ex-emedebista, nesta terça-feira, 2, aconteceu com a presença do senador Wilder Morais, presidente estadual da sigla, e do ex-deputado federal Major Vitor Hugo, que em fevereiro declarou apoio ao nome de Corrêa para representar o projeto da direita contra o deputado estadual Antônio Gomide (PT).

A decisão teve a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, além de deputados federais da legenda, como Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer, Sóstenes Cavalcante e Professor Alcides, com quem Corrêa conviveu durante passagem na Câmara dos Deputados, no ano passado. A postura crítica ao governo Lula e a defesa de pautas conservadoras, que marcaram a atuação do parlamentar anapolino, pavimentaram a boa relação de Corrêa com ícones da direita e do bolsonarismo.

Apesar de deixar o MDB, Márcio não perderá o direito à suplência de deputado federal, pois o antigo partido não reclamará o espaço. Na véspera da filiação, o vice-governador Daniel Vilela, que preside a sigla, afirmou que apoiaria eventual mudança do correligionário para o PL.