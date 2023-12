Com projeção de alta de tráfego, concessionária orienta sobre viagem segura

A concessionária Ecovias do Cerrado dará início amanhã às operações de fim de ano. O objetivo é garantir a segurança de usuários que forem trafegar ao longo dos 437 quilômetros concessionados das BRs 364 e 365, entre Jataí-GO e Uberlândia-MG, durante o período festivo.

Tanto para a Operação de Natal, entre os dias 22 e 25 de dezembro, quanto para a de Ano Novo, entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, a concessionária projeta alta de 10% no tráfego de veículos de passeio, o que inclui motos, carros e caminhonetes.

Confira abaixo os horários com maiores fluxos previstos:

Sextas-feiras (22 e 29): das 18h até as 22h

Sábados (23 e 30): das 8h até as 12h

Segundas-feiras (25 e 1º): da 15h até as 21h

Para atendimento à demanda, a Ecovias do Cerrado manterá 100% do seu efetivo operacional à disposição. A concessionária conta com uma equipe de 189 profissionais, que atuam junto a uma frota de 9 ambulâncias, 3 guinchos leves, 3 guinchos pesados, 2 caminhões-pipas e 2 caminhões-boiadeiros.

Há ainda 5 viaturas de inspeção de tráfego, que circulam pela via 24 horas por dia, além do monitoramento em tempo real realizado pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO).

Para solicitar serviços operacionais, ou obter informações sobre condições de tráfego, o usuário pode ligar ou enviar mensagem via aplicativo WhatsApp, a qualquer hora do dia, para o número 0800 0364 365.

Dicas

Para uma viagem segura, a concessionária orienta os usuários para que planejem bem o percurso, respeitem os limites de velocidade da pista e redobrem a atenção ao trafegarem em trechos em obras, como no entroncamento das BRs 153 e 365, conhecido como Trevão de Monte Alegre, que conta com desvios.

Para solicitar serviços operacionais ou informações sobre condições de tráfego, o usuário pode ligar ou mandar mensagem por WhatsApp, a qualquer hora do dia, para 0800 0364 365.