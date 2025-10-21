search
Combinação entre calor e umidade deve provocar chuvas nesta terça-feira

A temperatura hoje pode chegar a 36 graus nas regiões Norte e Oeste e a 35 graus nas regiões Central e Leste


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/10/2025 - 05:05

Combinação de umidade e calor pode provocar chuvas em diversas regiões

A combinação de calor e umidade continua a influenciar as condições do tempo, o que pode resultar em chuvas que poderão ser acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.  A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que faz alerta para cuidado com aglomerados de grande quantidade de chuvas, que podem provocar alagamentos em áreas urbanas.

O Cimehgo emitiu alerta para o risco potencial de tempestades em 42 dos 246 municípios goianos, com destaque para a região centro-norte, onde pode chover volumes consideráveis com a possibilidade de rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora e eventual queda de granizo.

A temperatura hoje pode chegar a 36 graus nas regiões Norte e Oeste e a 35 graus nas regiões Central e Leste. A máxima prevista para as regiões Sul e Sudoeste é de 32 graus. As máximas previstas para hoje são de 36 graus em Porangatu, 35 em Araguapaz e 34 graus em Aruanã, Flores de Goiás e Estrela do Norte. O dia vai começar com temperatura de 19 graus em Goianésia, Davinópolis, Aparecida de Goiânia e Corumbá de Goiás.

Goiânia terá dia de sol com períodos de céu nublado e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%. O nascer do sol foi às 5h45 e o pôr do sol será às 18h18, conforme previsão do Cimehgo.

Veja os municípios onde há risco de ocorrência de tempestades hoje, de acordo com o Cimehgo:

Amaralina, Aragarças, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Baliza, Bom Jardim De Goiás, Bonópolis, Britânia, Buriti De Goiás, Campos Verdes, Crixás, Diorama, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Guaraíta, Guarinos, Hidrolina, Israelândia, Itapirapuã, Itapuranga, Jaupaci, Jussara, Matrinchã, Montes Claros De Goiás, Morro Agudo De Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova América, Nova Crixás, Nova Iguaçu De Goiás, Novo Brasil, Novo Planalto, Pilar De Goiás, Piranhas, Portelândia, Santa Fé De Goiás, Santa Rita Do Araguaia, Santa Terezinha De Goiás, São Miguel Do Araguaia, Uirapuru.

