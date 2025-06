Começa a era Ancelotti na Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti faz sua estreia no comando da seleção brasileira, em jogo contra o Equador esta noite em Guayaquil, partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo com toda experiência internacional, Ancelotti afirmou estar com muita ansiedade, pois sabe o tamanho da responsabilidade que é dirigir uma seleção pentacampeã mundial e que vive uma fase muito ruim. Toda a expectativa da torcida brasileira está depositada em Carlo Ancelotti, esperança de que o Brasil volte a praticar o melhor futebol do mundo e, principalmente, conquistar novamente um título da Copa do Mundo.

Vale lembrar que a Argentina é a única seleção sul-americana com vaga assegurada na Copa do Mundo de 2026, mas Brasil e Equador também podem garantir vaga nesta Data Fifa. O Brasil vem de uma derrota humilhante nas Eliminatórias, quando foi goleado pela Argentina em Buenos Aires por 4 a 1. O resultado desastroso resultou na demissão do técnico Dorival Júnior. A partir daí, a CBF dedicou toda sua atenção em negociar a vinda de Carlo Ancelotti, multicampeão no futebol de clubes na Europa. Ancelotti está contratado e faz sua estreia hoje à noite contra o Equador. Depois de longo tempo, uma partida da seleção volta a chamar a atenção do torcedor brasileiro, que espera ver avanços no futebol da seleção.

Atlético pede a volta de goleiro

Sem muito dinheiro para reforçar o elenco, o Atlético Goianiense requisitou junto ao Goiânia a volta do goleiro Léo Rosa, de 22 anos, para defender o rubro-negro na sequência da série B do campeonato brasileiro. Os dois principais goleiros do Dragão, Vladmir e Anderson estão no Departamento Médico, por isso o terceiro reserva Lucas Barreto foi escalado de última hora para enfrentar o Goiás, no último domingo. O Atlético acertou também a contratação do goleiro Paulo Vitor, de 36 anos. O jogador estava atuando no futebol árabe. Adson Batista continua no mercado tentando a contratação de pelo menos mais quatro reforços.

Benítez pode jogar domingo

A única contratação do Goiás até agora na janela de junho pode fazer sua estreia no próximo domingo contra o Volta Redonda na Serrinha. Benítez está treinando normalmente e seu nome já apareceu no BID, portanto, pode ser escalado no time principal ou entrar durante a partida diante do torcedor esmeraldino. Benítez trabalhou muito tempo com o técnico Vagner Mancini, quando ambos defendiam o América de Minas Gerais. O jogador argentino afirmou que gosta muito de trabalhar com Mancini, que é um treinador que gosta do futebol agressivo, como ele também gosta de atuar. O clube esmeraldino continua tentando a contratação de um lateral esquerdo, um atacante que joga pelos lados do campo e mais um centroavante. Tudo indica que essas contratações fiquem para a próxima janela de julho.

MOSAICO…

+++ O diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, está no radar do Santos. O time santista está no mercado para contratar um novo diretor de futebol e Andrino está na lista do Peixe.

+++ Lembram do meia de armação Guilherme Marques? Canhoto que jogou pelo Goiás onde marcou 7 gols e 6 assistências nas 35 partidas disputadas pelo time esmeraldino. Após passagem pelo futebol da China, Guilherme está livre no mercado. Seria uma boa contratação?

+++ Pelo campeonato brasileiro sub-17, o Atlético Goianiense visitou o Fortaleza e foi derrotado pelo placar de 3 a 1. O Dragãozinho é o lanterna da competição.

+++ Capitão e campeão da Superliga B, Batagim renovou seu contrato com o Saneago/Goiás Vôlei. O atleta de 31 anos foi peça importante na permanência dos goianos na elite no voleibol nacional.

+++ O volante Arilson entrou em fase de transição da lesão muscular sofrida na panturrilha direita e pode ser novidade do Vila Nova no jogo contra o Criciúma na próxima segunda-feira.

+++ Luisinho Lopes não é mais o técnico do Paysandu. Depois da derrota contra o Criciúma o treinador foi comunicado que não seguiria no comando técnico do Papão. O bicolor da Curuzu é o lanterna da série B.

