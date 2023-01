Começou período de pré-matrícula para alunos novatos do Ensino Fundamental em Goiânia

A pré-matrícula para alunos novatos do Ensino Fundamental nas escolas municipais da capital, começou nesta quinta-feira, 05. A solicitação de vagas é feita de forma on-line, por meio da plataforma e-matrícula, no site da prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação (SME).

O procedimento consiste na solicitação de vaga na instituição de preferência dos pais ou responsáveis, desde que atenda a faixa etária da criança. A pré-matrícula é a etapa posterior ao Cadastro Antecipado, ou seja, só consegue fazer a solicitação da vaga os pais ou responsáveis que realizaram o Cadastro Antecipado da criança, feito, também, de forma on-line.

Em 2023, a Educação Municipal abre 25.067 vagas para alunos novatos, sendo 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil. O número representa 4.831 novas vagas para a Educação Infantil criadas pela atual gestão.

O secretário municipal de Educação, professor Wellington Bessa, explica que a solicitação de vagas é feita de forma rápida e simplificada no site da SME. “A atual gestão está investindo em tecnologia para simplificar os procedimentos da SME. O cadastro antecipado, a solicitação de vagas e os pedidos de transferência são feitos digitalmente”, explica o gestor.

Cronograma

O cronograma teve início no dia 16 de novembro com a renovação de matrículas para alunos veteranos. No dia 05 de dezembro, começou a fase de Cadastro Antecipado para os Cmeis e CEIs da capital. No dia 22 de dezembro, teve início a fase de transferência.

Agora, pais e responsáveis podem solicitar vagas para estudantes novatos. Para escolas, a efetivação das matrículas de novos estudantes ocorrerá a partir do dia 05 de janeiro. Para Cmeis e CEIs, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.