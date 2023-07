Comerciantes da Feira Hippie terão de revalidar licenças

Os feirantes da Feira Hippie terão um mês para fazer a revalidação das autorizações que possuem para atuar no local. O prazo será contado a partir da publicação e edital no Diário Oficial do Município de Goiânia, prevista para esta semana. Quem não cumprir a exigência, perderá o direito de participar da feira. Além da manifestação de interesse, os comerciantes terão de atender às exigências do Código de Posturas da capital e do decreto que dispõe sobre o funcionamento da Feira Hippie.

A estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) é de que há 3,5 mil feirantes no local, dos quais 1,1 mil regulares; 1,4 mil com protocolos de regularização; e 1 mil irregulares.