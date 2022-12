Comércio espera crescimento de 30% no Natal

O comércio varejista em Goiás espera movimentar R$ 1,85 bilhão em vendas neste Natal, de acordo com o Sindilojas-GO (Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás) com base nos números de pesquisa divulgada nesta semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Em relação a 2021, a perspectiva para este ano é de crescimento de quase 30% nas vendas em lojas de rua, de shopping centers e de galerias comerciais.

Pesquisa divulgada também pela CNC havia estimado para Goiás, no ano passado, uma movimentação de R$ 1,43 bilhão no Natal.

Por segmento

No cenário nacional, produtos vendidos em hiper e supermercados lideram a expectativa de faturamento por segmento. Mas artigos do vestuário, calçados e acessórios; utilidades domésticas e eletroeletrônicos; e itens de farmácias, perfumarias e cosméticos também aparecem entre os mais cotados para compras. O Sindilojas-GO acredita que esses itens devem ser os mais vendidos também em Goiás.

Expectativa

A estimativa de faturamento de R$ 1,85 bilhão coloca Goiás como o 8º estado que mais deve vender neste Natal. Na projeção da CNC, Goiás só é superado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia.

Cenários “instagramáveis”

O momento é festivo e, com isso, aos poucos a paisagem da capital ganha luzes, cores, novos contornos e diversos cenários contemplativos. É assim, por exemplo, na Praça Tamandaré. Considerado um dos pontos mais tradicionais de Goiânia quando o assunto é Natal, o local promete ficar ainda mais especial este ano com uma intervenção do Boticário. A marca elegeu algumas capitais brasileiras para se fazer presente, recebendo famílias e amigos em espaços “instagramáveis”. As belezas de Natal são abertas ao público e trazem como destaque um cenário com moldura decorada que libera bolhas de sabão perfumadas, letreiro iluminado, gangorra, bancos revitalizados, além de ações promocionais. A atração ficará disponível até 6 de janeiro de 2023.

Promoção de Natal

O Passeio das Águas Shopping, maior shopping do Centro-Oeste, está realizando uma promoção de Natal com sorteio de um Kia Stonic zero km, que é um híbrido leve, ágil e econômico. A cada R$ 400 em compras os clientes podem trocar suas notas fiscais por um número da sorte. A ação dura até o dia 24 de dezembro e o sorteio ocorre no dia 04 de janeiro de 2023 pela Loteria Federal. Para realização das trocas das notas ou cupons fiscais os clientes devem acessar o site do shopping pelo celular, preencher o cadastro e fazer a leitura da nota ou cupom por QR Code ou realizar o cadastramento por meio de envio de foto dentro do próprio sistema. Estará ainda disponível a central de trocas, com promotores para auxiliar a esclarecer dúvidas, localizada próxima à C&A.

Tim tim…

A importadora de vinhos My Winery, dos sócios Felipe Prigol, Marlla Santos e Cássio Ribeiro, está em festa com a publicação da edição de dezembro da Revista Adega, em que apresenta os vinhos bem avaliados de 2022, dentro de um universo de mais de 3,3 mil rótulos. A edição evidenciou a avaliação do vinho Bresesti Pequeñas Coleciones Arinarnoa 2020, um dos rótulos que tem importação exclusiva feita pela casa goiana. A vinícola Família Bresesti fica na região de Canelones, no Uruguai e tem parceria exclusiva com a My Winery no Brasil. O vinho apresenta cor violeta brilhante e intensa, no olfato apresenta-se fresco com aromas que lembram hortelã, mirtilo, frutas vermelhas e especiarias. Em boca, taninos sedosos se equilibram com uma acidez fantástica, vinho com grande personalidade. Harmoniza com carnes grelhadas, queijos e massas intensas.

Querido Papai Noel…

As crianças atendidas pela Creche da Fundação Nestore Scodro, mantida pela GSA Alimentos, tiveram um Natal mais feliz. O Papai Noel levou brinquedos para os 50 pequenos. Os presentes vieram dos colaboradores da empresa. Cada criança escreveu uma cartinha para o Papai Noel e fez seu pedido. E claro, que carrinhos, bonecas, jogos e brinquedos lideraram os pedidos. E a entrega foi realizada numa ação especial, com um lanche com muito refresco, crepe, minipizza, pastel e algodão doce. Além da presença do principal personagem desta época do ano, o Papai Noel.

Ita Center Park

O Passeio das Águas Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, recebe neste período de fim de ano e férias o tradicional Ita Center Park. Situado no estacionamento descoberto verde, com aproximadamente 7 mil metros², o parque será diversão garantida para os goianienses. A temporada começa a partir do dia 15 de dezembro e vai até dia 19 de fevereiro, funcionando de segunda à sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h. As opções vão desde brinquedos para crianças até os que gostam de muita adrenalina, em um verdadeiro show de luzes e cores. Para os mais radicais, estão a Montanha Looping Star, a maior e mais alta montanha itinerante do Brasil, Turbo Drop, uma torre giratória de queda livre com 45 metros de altura. Free Style, King loop, Brucomela, Ligeirinho, Music Expresse Tele combate também fazem parte dessa temporada.

Hub Agro Solutions

Com foco no agronegócio, o Hub Agro Solutions é uma plataforma de negócios e oportunidades que reúne empresas, profissionais e soluções para ofertar ao pequeno e médio produtor a solução ideal para o momento, seja nas águas, na seca, na cria, recria ou engorda. O Sicoob UniCentro Br é um dos parceiros desse projeto, que teve a inauguração do espaço físico em Goiânia.

ITA 2022

Aos 17 anos e na primeira tentativa, o goiano Iago Jacob (centro) comemora a aprovação em um dos vestibulares mais concorridos do País, o do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ao lado de Rafael Alves e Valdir Faria (foto). Ele está entre os três goianos melhores colocados e, apesar de jovem, carrega muita determinação. Aluno do Colégio Simbios desde 2020, teve acesso a um elaborado programa de ensino por meio de uma iniciativa social firmada com o Instituto Ser Tão Grande. Com isso, encerra 2022 aprovado em 1º lugar na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e em 12º no Instituto Militar de Engenharia (IME). Agora, o jovem se prepara para morar em São José dos Campos (SP), já que a sua escolha é o ITA.