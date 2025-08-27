Comissão da Alego aprova crédito de R$ 1,16 milhão ao Fundeinfra

A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, nesta terça-feira (26), relatório favorável ao projeto de lei nº 19372/25, de autoria do Executivo estadual, que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 1,16 milhão ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

A proposta de aporte ao Fundeinfra recebeu 17 votos favoráveis e teve posicionamento contrário dos deputados Major Araújo (PL), Antônio Gomide (PT), Delegado Eduardo Prado (PL), Mauro Rubem (PT) e Clécio Alves (Republicanos), duranre sessão na comissão na Alego

De acordo com a matéria, os recursos serão destinados a um termo de colaboração entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag). O objetivo é executar obras e serviços de infraestrutura que melhorem o escoamento da produção agropecuária e a malha viária rural em diferentes regiões do estado.

O plano já foi aprovado pela Goinfra e pelo Conselho Gestor do Fundeinfra e prevê, inicialmente, a reabilitação de oito trechos rodoviários em áreas rurais goianas.

O Fundeinfra foi alvo de contestação do Ministerio Público de Goiás (MPGO) em junho deste ano. O procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, reagiu e cusou a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira de tentar barrar uma política pública legal do Governo de Goiás. A promotora emitiu recomendação questionando a legalidade da gestão compartilhada de obras do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) com entidade privada, insinuando que a medida poderia configurar improbidade administrativa.