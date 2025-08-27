search
Destaque

Comissão da Alego aprova crédito de R$ 1,16 milhão ao Fundeinfra

A proposta recebeu 17 votos favoráveis e teve posicionamento contrário dos cinco deputados da oposição


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2025 - 09:46

A proposta recebeu 17 votos favoráveis e teve posicionamento contrário dos cinco deputados da oposição - Foto: Divulgação
A proposta recebeu 17 votos favoráveis e teve posicionamento contrário dos cinco deputados da oposição - Foto: Divulgação

A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, nesta terça-feira (26), relatório favorável ao projeto de lei nº 19372/25, de autoria do Executivo estadual, que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 1,16 milhão ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

A proposta de aporte ao Fundeinfra recebeu 17 votos favoráveis e teve posicionamento contrário dos deputados Major Araújo (PL), Antônio Gomide (PT), Delegado Eduardo Prado (PL), Mauro Rubem (PT) e Clécio Alves (Republicanos), duranre sessão na comissão na Alego

De acordo com a matéria, os recursos serão destinados a um termo de colaboração entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag). O objetivo é executar obras e serviços de infraestrutura que melhorem o escoamento da produção agropecuária e a malha viária rural em diferentes regiões do estado.

O plano já foi aprovado pela Goinfra e pelo Conselho Gestor do Fundeinfra e prevê, inicialmente, a reabilitação de oito trechos rodoviários em áreas rurais goianas.

O Fundeinfra foi alvo de contestação do Ministerio Público de Goiás (MPGO) em junho deste ano. O procurador-geral do Estado, Rafael Arruda, reagiu e cusou a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira de tentar barrar uma política pública legal do Governo de Goiás. A promotora emitiu recomendação questionando a legalidade da gestão compartilhada de obras do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) com entidade privada, insinuando que a medida poderia configurar improbidade administrativa.

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia
Poder

Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia

26/08/2025
DIOGO FRANCO
Poder

Mabel exonera irmãos de vereadores que assinaram CEI da Limpa Gyn

26/08/2025
Comitê da Prefeitura autoriza R$ 195 milhões em gastos
Destaque

Comitê da Prefeitura autoriza R$ 195 milhões em gastos

25/08/2025
Em entrevista, Caiado revela pacto da direita para sobreviver às eleições de 2026; entenda (2)
Política

Em entrevista, Caiado revela pacto da direita para sobreviver às eleições de 2026; entenda

24/08/2025
A fotografia atual confirma Daniel como favorito inicial da disputa, beneficiado pela posição de vice-governador e pela estrutura herdada da aliança do atual governador Ronaldo Caiado (UB0
Poder

Genial/Quaest: Daniel segue na dianteira da corrida pelo governo de Goiás em 2026

22/08/2025
Mulher da casa abandonada
Opinião

“A Mulher da Casa Abandonada”: a verdade sobre a escravidão contemporânea

27/08/2025
Pequenos negócios continuam a ser a maioria das empresas ativas em Goiás
Economia

Pequenos negócios continuam a ser a maioria das empresas ativas em Goiás

27/08/2025
Câmara loca novos carros ao custo de R$ 7 milhões por ano
Poder

Vereadores formalizam quatro blocos partidários para CEI da Limpa Gyn

27/08/2025
Dinossauro
Cultura

Dinossauro pescoçudo sul-americano podia ficar de pé sobre duas patas com facilidade

27/08/2025
Pesquisa