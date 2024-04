Compostos orgânicos produzidos após coleta seletiva de shopping serão utilizados em horta escolar

Como compromisso com a sustentabilidade, parte do lixo orgânico produzido no Flamboyant Shopping, em Goiânia vem sendo transformado em composto orgânico por meio do projeto Eco Flamboyant. Agora, após uma parceria firmada com o Colégio Degraus, parte desse composto será utilizado em uma horta orgânica que foi implementada na unidade escolar e que integra as atividades dos alunos que englobam a educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Coordenadora Pedagógica dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Gislene Alves Araújo explica que o composto – fruto da parceria – começa a ser utilizado na próxima semana. “Produzimos alface, tomate, couve, hortelã, cidreira e cebolinha. Com as crianças promovemos lanches coletivos e usamos tomate e alface nos sanduíches naturais. Com hortelã, fazemos chás para degustação. Na próxima semana vamos revitalizar a horta e as crianças vão plantar novamente e semanalmente fazemos um revezamento para cuidar. Vamos buscar a compostagem pela primeira vez para nos auxiliar nesse cuidado”, completa.

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio, Específicas e Preparatório de Medicina do Colégio Degraus, Wesley Souza explica que, no ano passado, a instituição decidiu se adequar e se organizar para conquistar o Selo de Sustentabilidade emitido pela Prefeitura de Goiânia por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). Em um esforço entre a coordenação, direção e especialmente a professora de Ciências Nayanna Soares Tenaglia foram implantados programas de Educação Ambiental, Energia Solar, Coleta Seletiva, Logística Reversa, Adoção de Lixeiras e Horta Comunitária. A conscientização ambiental passava por alunos, mas também chegou aos pais e à comunidade. “Entendemos que isso demonstra um compromisso real com a proteção do Meio Ambiente”, completa.

A unidade de ensino ganhou não apenas o Selo de Sustentabilidade, mas foi o primeiro colégio da capital a conquistar o Selo Sustentável de nível “Ouro” por realizar as práticas sustentáveis propostas pelo programa municipal. No final de 2023, a escola se inscreveu no 2º Prêmio Goiânia Sustentável, um concurso de apresentação das práticas sustentáveis que pode ser disputado por todas as empresas de Goiânia que possuem o Selo Sustentabilidade. O Degraus alcançou o 2º lugar.

“Ainda no dia da premiação, conhecemos a Júlia Bueno, analista de operações do shopping e responsável por todo o processo de compostagem do lixo orgânico da praça de alimentação e transformação em substrato orgânico, 100% natural, utilizado com adubo orgânico. Na ocasião, fomos convidados a conhecer esse processo de transformação do lixo, além de sua horta. Durante a visita, entendendo nosso compromisso com a sustentabilidade, nos propuseram uma parceria para nos doar todo composto orgânico necessário, além de orientação para o plantio e manuseio da nossa horta”, explica o coordenador.

O gerente de Operações do Flamboyant Shopping, Roberto Lourenço, explica que o empreendimento está sempre aberto a contribuir positivamente com projetos sustentáveis e também compartilhar suas boas-práticas. “É gratificante saber que o Colégio Degraus também possui uma horta orgânica e que agora, podemos contribuir com a doação do adubo produzido a partir da compostagem dos resíduos orgânicos gerados dentro do Flamboyant Shopping”, acrescenta.

Projeto Eco Flamboyant

Englobando um ciclo completo de destinação correta de resíduos, o projeto Eco Flamboyant destina parte dos resíduos orgânicos gerados e os que não são passíveis de compostagem, vão para aterros sanitários devidamente licenciados. O composto produzido, além de doado a instituições públicas e privadas, é utilizado em um Espaço Verde dentro do empreendimento, onde o diferencial é uma horta orgânica.

Com diversas práticas sustentáveis, o Grupo Flamboyant vem se destacando ao longo dos anos não só por realizar projetos inovadores na área ambiental, mas também por inspirar instituições públicas e privadas a adotar novos processos e uma postura responsável em prol do meio ambiente. É assim nas diferentes unidades de negócio do Grupo – Flamboyant Shopping Center, Flamboyant Urbanismo e Agropecuária V2 Flamboyant.

A marca Flamboyant foi a primeira empresa da capital a aderir ao Programa Amigo Verde adotando parques municipais de Goiânia e, através do Flamboyant Shopping Center, desde 2020 exibe o Selo de Sustentabilidade Ambiental, concedido pela Amma para empresas que de fato, aplicam e investem em projetos inovadores.

O Flamboyant Shopping ainda investe em arborização urbana, colaborando com o plantio de variadas espécies de plantas nativas do Cerrado em áreas públicas da cidade. A educação ambiental no empreendimento envolve colaboradores, parceiros e lojistas. A empresa também investe em energia limpa através de placas solares.