Comurg garante que não haverá demissão de servidores com a terceirização da coleta de lixo e da remoção de entulhos

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) esclarece que a terceirização dos serviços de coletas orgânica e seletiva, remoção de entulhos e parte da varrição, com início previsto para a próxima terça-feira (23/04), não acarretará na demissão de servidores. Os 1.157 homens e mulheres que se dedicam atualmente a essas atividades tampouco serão remanejados para outros órgãos da Prefeitura, mas serão aproveitados em outras funções dentro da própria Comurg.

“Goiânia era a última capital do Brasil que ainda fazia a coleta de lixo. A terceirização vai possibilitar um salto de qualidade no serviço, uma vez que os caminhões que temos à disposição estão com problemas mecânicos por conta do tempo de uso. Nosso objetivo é garantir que a coleta passe regularmente na casa das pessoas nos dias e horários programados, evitando transtornos com o acúmulo de lixo”, afirma o presidente da Comurg, Rodolpho Bueno.

O Consórcio LimpaGyn vai assumir de forma integral as coletas de lixo, remoção de entulhos, bem como parte varrição a partir do dia 23 de junho. Um acordo coletivo da Comurg definiu que os colaboradores dessas áreas serão realocados para outras tarefas relacionadas à limpeza e urbanização das vias públicas. As equipes de manutenção e poda preventiva de árvores, por exemplo, devem ser reforçadas.

“Goiânia é a cidade com mais área verde por habitante do Brasil. Nossa realidade não se assemelha a de nenhum outro lugar, são muitas árvores, e ainda assim conseguimos prestar um bom serviço. De todo modo, a chegada de novas pessoas ao time vai tornar o atendimento à comunidade mais eficiente e ágil. Todos têm a ganhar”, destaca Bueno.