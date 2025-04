Concerto gratuito da Big Band Basileu França abre temporada com repertório que une choro e jazz

A Big Band da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França realiza, nesta terça-feira (22), às 20h, o concerto de abertura da temporada 2025. A apresentação acontece no Teatro Escola Basileu França, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, com entrada gratuita e aberta ao público.

Com o título “Conexão Brasil: do Choro ao Jazz”, o espetáculo propõe um diálogo entre a música popular brasileira e o jazz americano, em referência às datas comemorativas do Dia Nacional do Choro (23 de abril) e do Dia Internacional do Jazz (30 de abril).

O repertório inclui clássicos como “When I Fall in Love” (Victor Young), “New York, New York” (John Kander) e “Over the Rainbow” (Harold Arlen e Yip Harburg), além de composições brasileiras como “Monalisa” (Jorge Vercillo) e “Rosa” (Pixinguinha). Os arranjos foram desenvolvidos especialmente para o concerto, com espaço para releituras e improvisos por parte dos músicos.

A apresentação contará com a participação do saxofonista Johnson Machado, do contrabaixista Leo Araújo e da Banda Pequi Nova, composta por estudantes da Universidade Federal de Goiás. O maestro Marcos Lincoln, que assina a direção musical do grupo, afirma que o concerto busca integrar estilos e permitir que os músicos expressem suas interpretações dentro de uma estrutura coletiva.

Criada com o objetivo de incentivar o estudo da música popular, a Big Band Basileu França é formada por estudantes da Escola do Futuro de Goiás e atua com repertórios diversos. O grupo já realizou apresentações em diferentes espaços culturais e educativos da capital e do interior do estado, promovendo a difusão da música instrumental e colaborando com a formação técnica dos integrantes.