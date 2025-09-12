search
Cultura

Aberta votação para escolher ilustração do concurso de desenho

Iniciativa faz parte do projeto Goiás em Traços e Cores


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 14:35

Concurso desenho
Capas dos cadernos são usadas para reforçar identidade do povo goiano, por meio das tradições, belezas naturais, religiosidade, folclore e patrimônio histórico (Foto: Seduc)

Aberta a votação para a escolha das melhores ilustrações do Concurso de Desenho Goiás em Traços e Cores: Sabores, Histórias e Amizades que Acolhem, promovido pela Secretaria da Educação de Goiás (Seduc/GO). Os desenhos irão ilustrar as capas dos cadernos distribuídos gratuitamente pelo Governo de Goiás para os alunos do ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano) e do ensino médio da rede estadual de Educação.

A votação prossegue até o dia 15 de setembro e pode ser feita pelo https://tally.so/r/n0K9LN. Os vencedores serão conhecidos no dia 16 de setembro.

Concurso de desenho

O concurso de desenho foi criado para estimular a criatividade dos estudantes e promover a divulgação e valorização dos diferentes aspectos da cultura goiana.

Desde o ano passado, o Governo de Goiás distribui cadernos para mais de 500 mil alunos da rede pública estadual e as capas desses cadernos são usadas para reforçar a identidade do povo goiano, por meio das tradições, belezas naturais, religiosidade, folclore e patrimônio histórico.

Nota sobre a votação

Pesquisa