search
Cidades

Condomínio pode restringir acesso de morador à piscina? Entenda quando é permitido

Advogado Diego Amaral explica que sanção temporária é possível, desde que respeite regimento interno e direito de defesa


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/08/2025 - 07:38

Condomínio pode restringir acesso de morador à piscina Entenda quando é permitido
(Foto: Reprodução)

As piscinas costumam ser um dos espaços mais disputados nas áreas de lazer dos condomínios, mas também figuram entre as principais fontes de conflitos. Discussões sobre som alto, excesso de visitantes, uso fora do horário, consumo excessivo de álcool e até episódios de agressão são comuns, especialmente em fins de semana e feriados. Nessas situações, surge uma questão recorrente: o condomínio pode impedir um morador de utilizar a piscina por mau comportamento?

Segundo o advogado Diego Amaral, especialista em Direito Imobiliário, a resposta é positiva — com ressalvas. “O acesso à piscina é um direito do condômino, mas não é absoluto. Ele deve ser exercido com respeito às regras e aos demais. Quando há abuso, é possível suspender temporariamente o uso, desde que haja previsão no regimento e comprovação da infração”, afirma.

O Código Civil, nos artigos 1.336 e 1.337, estabelece que o condômino deve preservar o sossego e a segurança de todos, prevendo sanções para condutas antissociais. A exclusão definitiva, contudo, só pode ocorrer por decisão judicial.

Diego ressalta que a suspensão temporária exige provas documentadas, notificação formal e proporcionalidade na punição. Ele alerta contra penalidades arbitrárias, sem provas ou sem oferecer chance de defesa, pois podem ser anuladas judicialmente.

Casos graves, como agressões ou vandalismo, podem levar a multas de até dez vezes o valor da taxa condominial e, em situações extremas, à restrição judicial de uso das áreas comuns. “O importante é agir com respaldo jurídico e de forma documentada, garantindo o equilíbrio entre a coletividade e os direitos individuais”, finaliza o especialista.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Regularização de veículos em Goiânia ganha novos serviços no Vapt Vupt
Cidades

Regularização de veículos em Goiânia ganha novos serviços no Vapt Vupt

17/08/2025
SINE Municipal
Cidades

SINE Municipal de Goiânia deve mudar para o Mercado Central

16/08/2025
GGIM em Ação
Cidades

Forças de segurança realizam 20ª edição do GGIM em Ação; operação continua neste sábado

16/08/2025
Legendários Caldas Novas
Cidades

Retiro dos Legendários é interrompido por ataque de abelhas em Caldas Novas

16/08/2025
paralisação médicos Detran
Cidades

Médicos credenciados pelo Detran anunciam nova paralisação

16/08/2025
Regularização de veículos em Goiânia ganha novos serviços no Vapt Vupt
Cidades

Regularização de veículos em Goiânia ganha novos serviços no Vapt Vupt

17/08/2025
Condomínio pode restringir acesso de morador à piscina Entenda quando é permitido
Cidades

Condomínio pode restringir acesso de morador à piscina? Entenda quando é permitido

17/08/2025
SINE Municipal
Cidades

SINE Municipal de Goiânia deve mudar para o Mercado Central

16/08/2025
desemprego Goiás
Economia

Goiás bate recorde histórico de ocupação e alcança menor desemprego em 12 anos

16/08/2025
Pesquisa