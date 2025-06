A programação oficial do 26º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) já está disponível. Realizado de 10 a 15 de junho na cidade de Goiás, o evento reúne cinema, cultura, arte, gastronomia e debates fundamentais sobre o meio ambiente, com grandes novidades e parcerias inéditas. Para conferir a programação completa, acesse: fica.go.gov.br.

O festival traz uma ampla variedade de atividades: mostras competitivas e paralelas, sessões especiais, minicursos, oficinas, rodas de conversa, homenagens, exposições, feiras de artesanato e gastronomia, além de atrações culturais com artistas locais, regionais e nacionais como Zeca Baleiro, Mart’nália e Paralamas do Sucesso – este último com apresentação promovida pelo Sesc Goiás.

Entre as personalidades confirmadas para o Fica estão o ambientalista e líder indígena Ailton Krenak, os cineastas João Moreira Salles e Vincent Carelli, o apresentador Marcelo Tas, a artista plástica Selma Parreira e o estilista Ronaldo Fraga.

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 traz para o centro do debate uma questão atual profunda sobre a importância da preservação do bioma mais biodiverso do planeta. “Juntos, podemos construir um futuro em que o Cerrado seja preservado e continue a contribuir para a saúde do planeta e o bem-estar das futuras gerações”, destaca Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura de Goiás.

Destaques desta edição:

Recordes históricos

O Fica 2025 recebeu 1.446 filmes de 88 países, o maior número de inscrições internacionais da história do festival, consolidando sua expressividade representatividade. Ao todo, mais de R$ 220 mil serão distribuídos em prêmios, entre R$ 5 mil e R$ 35 mil, contemplando produções nacionais, internacionais, goianas, vilaboenses e de povos originários e tradicionais.

Troféu com identidade e sustentabilidade

Criado pelo artista Marck Al em parceria com o marceneiro e escultor Nando de Sousa, o troféu do Fica 2025 é feito de madeira reaproveitada e pode se tornar o modelo oficial das próximas edições, unindo arte, sustentabilidade e identidade cultural.

Novidades

Uma das grandes novidades desta edição é a criação do Fórum Indígena e de Povos Tradicionais com o objetivo de amplificar os saberes e conhecimentos dos povos dos territórios e fortalecer a produção audiovisual feita por pessoas que fazem parte das comunidades. Além deste fórum, o festival conta, ainda, com os fóruns de Cinema e Meio Ambiente.

Outra iniciativa é a criação do I Guia Gastronômico do Fica. Em parceria com Senac Goiás, o festival ofereceu oficinas e consultorias especializadas para os restaurantes locais conveniados ao evento com o objetivo de elevar o padrão de atendimento e a qualidade gastronômica dos estabelecimentos que irão receber o público do festival.

O guia, que está no site oficial do evento, conta com mapa de localização dos restaurantes, descrição dos pratos, preço promocional, redes sociais, além da história do prato e do estabelecimento. Além disso, o público poderá votar em seus favoritos, em um modelo de interação inspirado em concursos gastronômicos como o “Comida di Buteco”.

Um grande legado do Fica este ano é a participação dos estudantes que fazem parte do II Fórum Infantil em uma audiência realizada na Câmara de Vereadores para discutir o Projeto de Lei nº 13/2025. O projeto propõe a substituição das sacolas plásticas no município — uma demanda originada na Carta Infantil de Vila Boa, documento elaborado pelas crianças durante o I Fórum Infantil, em 2024, que recomenda ao poder público medidas concretas para as políticas ambientais.

Além disso, outra grande novidade deste ano é a criação de um prêmio extra e inédito para a mostra competitiva do Cinema Goiano, fruto da parceria com a TV Anhanguera. O Prêmio TV Anhanguera do Cinema Goiano levará diretor e roteirista do filme vencedor na categoria para conhecer os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Além disso, a emissora promove, ainda, uma programação especial de painéis e fóruns no festival.

Sessões especiais e mostras não competitivas

Além de toda a programação de filmes das quatro Mostras Competitivas, o Fica leva, ainda, um vasto conteúdo de produções parceiras, como a Sessão Fiocruz, Unesco, Araguaia Vivo, Sessão Sérvia, Sessão do Encontro de Escolas de Cinema do Brasil Central e Sessão Chipre, Além da Mostra Audiovisual e a Documentação de Línguas e Culturas e do Fica Animado.

Exposições e homenagens

O 26º Fica contará, também, com duas exposições de artes visuais: no Palácio Conde dos Arcos, com obras de artistas locais e regionais, e no Sesc Vila Boa. Nesta edição, a artista visual Selma Parreira, criadora do segundo cartaz oficial do Fica, os diretores Erico Rassi, Cris Miotto e Lidiana Reis, da equipe do filme goiano “Oeste Outra Vez”, e o estilista Ronaldo Fraga são os homenageados.

Fóruns e oficinas

O Fica 2025 conta com uma programação que envolve 16 fóruns e 4 oficinas totalmente gratuitas com temas que aprofundam o diálogo entre cinema, meio ambiente e culturas tradicionais. A cidade de Goiás se transforma, mais uma vez, em palco de encontros que vão além da exibição de filmes, consolidando-se como ponto de partida para mudanças reais.

Shows e apresentações artísticas

Durante os seis dias do festival, a cidade de Goiás receberá uma variedade de atrações artísticas e culturais, como festejos, apresentações musicais, vocalização de poesia, apresentações de circo, capoeira e muito mais, que serão realizadas no Palco Coreto, no Palco do Mercado Municipal e na Praça do Chafariz.

Na noite de sexta-feira, (13/06), a cantor Zeca Baleiro anima o público no palco da Praça de Eventos, seguido da cantora Mart’Nália, no sábado (14/06), e a banda Paralamas do Sucesso encerrando a 26ª edição, no domingo (15/06).

Sobre o Fica

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 será realizado de 10 a 15 de junho na cidade de Goiás. O festival oferece uma vasta programação gratuita, que inclui mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões para o público infantil, shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.

O evento é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O festival conta ainda com a cooperação de diversas instituições, entre elas: a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), MapBiomas, The Nature Conservancy Brasil, Unesco, Museu do Índio (Funai), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).