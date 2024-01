Confira como fica a festança de pré-carnaval em Goiânia

Após mudanças feitas pela Prefeitura de Goiânia, o Carnaval dos Amigos e a Liga dos blocos pré-Carnaval vão acontecer na Avenida Mutirão, no próximo sábado (03). A concentração do Carnaval dos Amigos será entre a T-55, passando pela T-10 até chegar na Av.85. Entre a T-9 e a T-55 ficará a estrutura da Liga. A expectativa agora é de reunir cerca de 100 mil pessoas. Órgãos de Segurança como Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana estarão presentes. A PM, durante reunião de planejamento afirmou que cerca de 300 policiais trabalharão no evento. Agentes de Trânsito vão atuar para diminuir o impacto no trânsito da cidade.

Para Xexéu, um dos organizadores do Carnaval dos Amigos vai ser uma grande festa com muita alegria e paz. “Estamos fazendo essa festa há 23 anos e sabemos da importância do Carnaval dos Amigos para revitalização do Carnaval em Goiânia. Quando começamos não tinha nada e agora temos uma grande cena de pré-Carnaval e até mesmo nos dias da folia. O Carnaval dos Amigos é o Carnaval das famílias é uma festa para todos”, destaca Xexéu. O organizador chama a população para ir para a Avenida e celebrar a vida.