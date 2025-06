Confira o abre e fecha das unidades culturais do Estado durante o feriado de Corpus Christi

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulga o funcionamento de suas unidades culturais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. O Cine Cultura, em Goiânia, terá programação normal. O Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, abre em horário especial, enquanto Octo Marques, Teatro Goiânia e Museu Pedro Ludovico abrem durante parte do feriado, e demais unidades culturais da pasta estarão fechadas entre 19 e 22 de junho.

O Cine Cultura, situado na Praça Cívica, segue com exibição dos clássicos em cartaz. A sala também terá duas estreias imperdíveis como opções para quem for curtir o feriado na capital. A programação completa está disponível no perfil oficial do cinema no Instagram: @cineculturagoias. Os ingressos têm valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com pagamento em dinheiro ou via PIX. Às segundas-feiras, todos pagam meia-entrada.

Unidades com programação parcial

O Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, abre normalmente no sábado (21/6), das 8h às 17h, e com horário especial de feriado, das 8h às 13h, na quinta, sexta e domingo (19, 20 e 22/6).

O Centro Cultural Octo Marques fecha na quinta e na sexta (19 e 20/6), mas volta a abrir no sábado (21/6) para a oficina “Ferramentas do Design Gráfico para Artistas e Criativos”, com a designer gráfico e artista do Coletivo Muquifu Anna Pluft, às 14h. Para se inscrever, basta enviar o nome completo, nome da atividade, e-mail e telefone para [email protected], até o dia 19/6. As galerias do Octo também estarão abertas para visitação no final de semana (21 e 22/6).

O Teatro Goiânia fecha entre quinta-feira e sábado (19 a 21/6) e reabre no dia 22 para o concerto de piano da escola Dalila Kaismer, no domingo à tarde, às 16h. A entrada é gratuita. Já o Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, abre na quinta-feira (19/6) em horário normal (8h às 12h e 13h às 17h), e fecha a partir de sexta (20/6), com retorno na terça-feira (24/6).

Unidades fechadas

Os demais espaços culturais da pasta atenderão ao decreto nº 10.699, de 30 de maio de 2025, que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nesta sexta-feira (20 de junho), um dia após a data dedicada à celebração de Corpus Christi.

Assim, permanecerão fechados, entre os dias 19 e 22 de junho: Arquivo Histórico Estadual, Centro Cultural Martim Cererê, Vila Cultural Cora Coralina, bibliotecas Braille e Pio Vargas, Gibiteca Jorge Braga, Museu da Imagem e do Som, em Goiânia. No interior, o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, e o Museu Ferroviário, em Pires do Rio.

As atividades nesses locais serão retomadas normalmente a partir de segunda-feira, 23 de junho.