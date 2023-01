Confira o resultado do Claque Retomada Cultural para o interior

A Secretaria da Retomada e o Sesc Goiás divulgam o resultado das propostas culturais classificadas para apresentações do projeto Claque Retomada Cultural em seis municípios. Rio Verde, Jaraguá, Posse, São Miguel do Araguaia, Itumbiara e cidade de Goiás vão receber as atrações de música, teatro, dança, literatura, artes visuais, exposições, entre outras.

“A Cultura é algo que representa o estado. É esse apoio que quero ver cada vez mais. Goiás tendo a régua e o compasso, como deve ser o novo momento da arte no Brasil”, ressalta o governador Ronaldo Caiado.

O secretário da Retomada, César Moura, afirma que o Claque Retomada Cultural ser apresentado no interior do Estado também garante a movimentação econômica do cenário artístico local. “Quem está no palco é apenas parte do processo, que envolve emprego e renda de equipes técnicas, de serviços e de infraestrutura”, afirma o secretário.

O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc-Senac, Marcelo Baiocchi, explica que a missão do Claque é levar acessibilidade cultural para além da capital. “O Claque Retomada Cultural contempla oito cidades do estado para descentralizar a arte, dando a oportunidade para que a artistas que residem no interior ganhem visibilidade”, ressaltou.

De acordo com o diretor regional do Sesc-Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o Claque Retomada Cultural possibilita a promoção dos artistas locais. “Agora neste momento de retomada pós-pandemia, contamos com o apoio do Governo de Goiás, que veio para reforçar ainda mais o potencial artístico do nosso Estado. E isso sem dúvida é extremamente positivo para a toda comunidade”, frisou.

Agenda de apresentações

A programação do Claque Retomada Cultural segue em Goiânia até 31 de janeiro, com apresentações em vários pontos da capital goiana, como o Teatro Goiânia, Vila Cultural Cora Coralina, Teatro Sesc Centro, e outros. Já em Luziânia, mais de 90 apresentações, todas com entrada gratuita serão realizadas até domingo (15/01).

Além de Goiânia e Luziânia, os municípios do interior vão sediar a maratona cultural sempre aos fins de semana. Em Itumbiara as 53 apresentações serão de 20 a 22/01; enquanto em Rio Verde as 50 atrações se apresentam de 27 a 29/01. A programação de fevereiro começa na cidade de Goiás, que recebe 75 performances, de 03 a 05/02; seguida de Jaraguá, com 59 atrações, de 10 a 12/02, finalizando em São Miguel do Araguaia, que terá 48 artistas mostrando seus talentos, de 24 a 26/02. O encerramento da segunda fase do Claque Retomada Cultural será em Posse, com 34 apresentações, de 03 a 05/03.

Confira os artistas selecionados no link: https://www.retomada.go.gov.br/artesanato/carteira-do-artes%C3%A3o/9-institucional/noticias/809-governo-de-goi%C3%A1s-e-sesc-divulgam-resultado-do-claque-retomada-cultural-para-os-polos-do-interior.html