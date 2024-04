Confira os locais de vacinação em Goiânia contra a gripe

Goiânia contará com 46 pontos de vacinação para o Dia “D” de imunização contra a doença, que acontece neste sábado (13), em todo o Estado. Juntamente com o Dia D da Influenza, o município montou estrutura para atender crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que ainda não tomaram a vacina contra a dengue. As doses da Qdenga serão disponibilizadas em 12 locais (confira relação abaixo). Goiânia tem um total de 85.964 crianças nesta faixa etária. Até o momento, 22,2% tomaram a vacina.

A vacina trivalente protege contra os subtipos do vírus A da Influenza, o H1N1, H2N3 e o vírus tipo B, e pode ser aplicada ao mesmo tempo com outras vacinas, inclusive a contra a Covid-19. A exceção é a da dengue, que precisa de intervalo de 30 dias. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, também respeitando o intervalo de 30 dias.

Balanço

O Ministério da Saúde (MS) não considera o público-alvo da campanha para verificar o porcentual vacinado, mas somente os grupos prioritários, que são idosos, crianças, gestantes e puérperas. Goiânia tem 321.917 pessoas nestes grupos prioritários, e, até o momento, 12,18% tomaram a vacina. O total de pessoas para as quais a vacina está liberada no município é de 573.621 (incluindo as dos grupos prioritários), mas elas não são computadas pelo MS.

Público-alvo para Influenza