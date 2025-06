Construtora oferece oportunidade de emprego na construção civil em Goiânia

A Construtora Tenda abriu oportunidade de emprego para quem busca atuar na área da construção civil em Goiânia. São dez vagas disponíveis para ajudante de acabamento, ajudante de estruturas e aprendizagem vertical para fábrica escola/acabamento. Desde já, interessados podem enviar currículo até o dia 10 de junho via WhatsApp.

Acima de tudo, a empresa oferece um pacote de benefícios que valoriza o trabalhador. Entre eles estão vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, folga de aniversário e premiações por tarefa. Além disso, mães com filhos pequenos têm direito a auxílio-creche e os pais contam com licença paternidade estendida.

Então, se você busca uma oportunidade de emprego com estabilidade, essa pode ser a hora certa. A Tenda também oferece plano de saúde emergencial e vale-alimentação por assiduidade. Outro diferencial é o clube de parcerias, que garante vantagens exclusivas aos colaboradores.

O processo é simples: basta entrar em contato com Amanda ou Mábia pelos números (62) 98116-5518 ou (62) 99947-2330 e enviar seu currículo. Mas atenção, o prazo termina no próxima ter-ça-feira, 10.

A Tenda já realizou o sonho da casa própria para mais de 180 mil famílias e atua em dez regiões metropolitanas. Com foco nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, a empresa aposta também na inclusão e desenvolvimento profissional de seus colaboradores.