Continuam buscas por homens que desapareceram em lago de Itumbiara

O Corpo de Bombeiros e a Marinha continuam com as buscas pelos dois homens que desapareceram após a embarcação em que estavam, naufragar no Lago das Brisas, em Itumbiara.

O acidente aconteceu na noite de domingo (21). Duas mulheres, que são esposas dos desaparecidos, conseguiram se salvar e foram resgatadas.

Lukas Moreira, de 30 anos, e Aldo Azevedo, de 49, ainda não foram encontrados.