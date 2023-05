Contribuintes tem até 31 de maio para pagar IPTU e ITU com desconto de 15%

O vencimento para pagamento à vista ou da primeira parcela do IPTU/ITU 2023, em Aparecida de Goiânia, estão agendados para o dia 31 de maio. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 15%, segundo a Secretaria da Fazenda.

As opções de pagamento podem ser emitidas pelo próprio contribuinte no site da prefeitura: www.aparecida.go.gov.br. Basta acessar a barra Serviços ao Cidadão ou à Empresas para gerar o boleto. As guias também podem ser retiradas presencialmente em uma das 10 agências de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O atendimento nas unidades é realizado de segunda a sexta, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Já nos SACs do Vapt-Vupt Buriti Shopping, Garavelo Shopping e Araguaia Shopping os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e aos sábados das 8h às 13h, com exceção do Araguaia Shopping que não atende aos sábados. Nessas unidades o atendimento é feito por agendamento no site vaptvupt.go.gov.br

A expectativa é que sejam arrecadados de tributos este ano, cerca de 60% do IPTU e o ITU gerados em 2023, o equivalente a R$ 152 milhões. “Aqueles que porventura não pagarem seus impostos em dia, poderão ser inscritos na dívida ativa. Por isso, é importante buscar as condições especiais de pagamento e estar em dias com os impostos”, sublinhou a superintendente de receitas tributárias, Ana Paula Vilela.

Atendimento

Confira os locais de atendimento presencial

SAC CIDADE ADMINISTRATIVA

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo – Residencial Solar Central Park – Térreo CEP: 74.968-500

Telefone: 3238-7202

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC CENTRO

Rua João Batista de Toledo, nº 16 – Centro de Aparecida

Telefone: 3545-5955

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC VEIGA JARDIM

Avenida Desembargador Eládio de Amorim APM , Lote 07 – Parque Veiga Jardim

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC POLO EMPRESARIAL GOIÁS

Rua 01 esquinas c/eixo primário Qd.03 lt. 013 e 014 – Polo Empresarial – Telefone: (62)99292-1922

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC PARQUE FLAMBOYANT

Praça CEU – Parque Flamboyant – Telefone: 3545-4700

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC CIDADE LIVRE

Av. Independência Qd. 02 Lt. 03 – Cidade Livre – Telefone: 3283-8076

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

SAC VILA BRASILIA

Av. São Paulo Qd. 42 Lt. 14 – sala 01 – Jardim das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia – Telefone: 3545-5802

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

VAPT-VUPT Garavelo Shopping (precisa de agendamento prévio)

Avenida Igualdade

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, 08h às 17h e aos sábados, das 08h às 13h

VAPT-VUPT Admar Otto – Buriti Shopping (precisa de agendamento prévio)

Av. Rio Verde quadras 102 lote A– Vila São Tomás – Telefone: 3545-5840

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, 08h às 17h e aos sábados, das 08h às 13h

VAPT-VUPT Araguaia Shopping (precisa de agendamento prévio)

Rua 44 nº 399 Setor Ferroviário – Telefone: 3225-5559

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, 08h às 17h