Coordenadores-gerais das unidades da rede iniciam curso de formação continuada

Os coordenadores-gerais de escolas e CMEIs da rede municipal iniciaram nesta semana uma nova formação continuada, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope). O curso, que termina no final de outubro, tem como meta o desenvolvimento profissional, pessoal e cognitivo, além de conhecimento voltados para a gestão administrativa.

A aula inaugural, que abordou o papel social da escola no século 21, foi ministrada pelo professor doutor Márcio Leite de Bessa, e propiciou discussões e reflexões sobre a necessidade deste profissional dentro da escola. “Temos o objetivo de trazer para esse público uma formação específica para reflexões sobre a atuação do coordenador-geral, que está ligada diretamente ao desenvolvimento dos estudantes”, ressalta.

Para Fabiana de Castro, coordenadora-geral da Escola Municipal Professora Lena Leão, muito mais do que aprimorar os conhecimentos profissionais, a formação contribuirá também com seu crescimento pessoal. “Participar desse curso é muito prazeroso. Nos faz repensar sobre o nosso papel dentro da escola, onde pudemos aprender que ressignificar nossa prática se faz ainda mais importante, para assim atendermos de forma efetiva as expectativas de toda a comunidade escolar”, aponta.

Os encontros acontecerão nas próximas semanas, abordando temas como: felicidade no ambiente de trabalho, tecnologias aplicadas à educação, redação técnica, competências socioemocionais, gestão e clima escolar, educação inclusiva, tratamento da informação e língua portuguesa instrumental.