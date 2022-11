Copa Experience promove conferência “Exponencialize”

Criado com o intuito de levar o público goiano a experiências únicas, o Copa Experience, estruturado no Passeio das Águas Shopping, promove, no próximo dia 22, a Conferência “Exponencialize”. Voltado para empreendedores, o evento promete expor estratégias com o objetivo de alavancar os negócios e começar 2023 com o pé direito.



A conferência reúne grandes especialistas e pessoas com histórias geniais para entregar o “segredo do resultado exponencial”. Dentre os nomes confirmados, estão Davi Braga, Rick Chesther, Julia Galvão, Leandro Barankiewicz, Alex Vilela, Theo Braga e Keven Vidda. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line, no site do Copa Experience, e física, nas Óticas Paris, com lote promocional limitado.



“Nos dias de hoje está cada vez mais difícil empresas e negócios obterem uma boa margem de lucro. A inflação e as adversidades mundiais vem afetando diretamente o comércio e a forma com que as empresas trabalham para obter resultados”, pontuam os organizadores do evento, Rodrigo Borges, Kleber Guimarães, Júnior 3J, Lucas Viana, Leko, Murilo Rodrigues e Anderson Barbosa.



O Copa Experience



O Copa Experience chega a Goiânia no próximo dia 18 de novembro, com muita música, futebol e gastronomia. O evento contará com grandes shows como Titãs, Ira, Bruno & Marrone, Vintage Culture, Natiruts, Léo Santana, dentre outras atrações que vão do sertanejo ao eletrônico. Ao todo, mais de 50 artistas subirão ao palco durante a temporada.



A estrutura do Copa Experience é dividida em duas áreas. A primeira, com entrada gratuita, contará com um complexo interativo contendo bares, restaurantes, brinquedoteca e um palco central 360°, shows acústicos ao vivo e transmissão dos jogos da Copa. Já a segunda área é composta de uma arena com espaço para mais de 8 mil pessoas, com o palco principal, onde serão realizados os grandes shows.



“Iremos transmitir todos os jogos da Copa do Mundo com a mesma magnitude. Independente do dia, o nosso público sempre terá uma experiência única”, afirmam os organizadores do evento. “Nossa expectativa é impactar os goianos de forma positiva, com um evento jamais visto na cidade. Vamos mostrar a magia de viver uma Copa do Mundo em um lugar onde todos os problemas da vida são deixados de fora, e somente a diversão prevalece”, destacam os organizadores do evento.