Depois de “Araguaia”, “Em Família”, “Além do Horizonte”, “Todas as Flores” e “Rensga Hits”, a Globo prepara mais uma produção com gravações em Goiás e Goiânia. A nova novela das 19h, intitulada “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, terá como pano de fundo o universo sertanejo, com cenas gravadas em uma cidade fictícia chamada Bom Retorno, nos arredores da capital goiana.

A trama acompanhará inicialmente duas histórias paralelas que se cruzam quando as protagonistas se conhecem e formam uma dupla sertaneja de sucesso. Um dos personagens centrais será um cantor já consagrado que fará par romântico e musical com uma das jovens. Para garantir autenticidade, as autoras realizaram pesquisas de campo, incluindo conversas com a dupla Maiara e Maraisa, produtores musicais e compositores do gênero.

O elenco já está praticamente definido: Leandra Leal, que recentemente encerrou seu contrato fixo com a Globo, retornará à emissora para viver Zilá, uma vilã divertida e rainha do universo country, em conflito com sua própria irmã. A atriz Isadora Cruz, destaque em “Volta por Cima”, também integra o projeto como uma das protagonistas, no papel de Agrado Garcia, uma cantora que desafia o machismo da indústria musical.

Com direção artística de Carlos Araújo (atualmente em “Mania de Você”), as gravações estão previstas para começar em outubro, e a estreia está marcada para janeiro de 2026, substituindo “Dona de Mim”. A novela promete explorar a ascensão artística, rivalidades e romances no cenário sertanejo, reforçando a aposta da Globo em produções com temática regional e gravadas em Goiás.

Izabel de Oliveira, autora de “Verão 90” e “Cheias de Charme”, e Maria Helena Nascimento, de “Rock Story”, trazem experiência em tramas musicais, o que deve garantir uma narrativa dinâmica e repleta de referências ao sertanejo universitário e ao feminejo. A produção reforça ainda o vínculo da emissora com o estado, que já serviu de cenário para outras novelas de sucesso.

