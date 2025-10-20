A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) anunciou, neste domingo (19), o afastamento imediato do coronel da Polícia Militar Édson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e do delegado de Polícia Civil Carlos Alfama, após uma troca de ataques públicos nas redes sociais. O episódio, que teve início após divergências sobre a condução de uma investigação de feminicídio, gerou ampla repercussão entre agentes das forças de segurança.

Em nota oficial, a SSP-GO afirmou que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil “não coadunam com posturas individualizadas de agentes públicos que possam gerar divergências e comprometer a boa relação entre as instituições”. A secretaria destacou ainda que ambos os servidores permanecerão à disposição de seus respectivos órgãos correcionais, responsáveis pela apuração das condutas.

O comunicado enfatiza que o foco da Segurança Pública do Estado continua voltado à integração entre as forças e ao combate efetivo à criminalidade. “Tais condutas pontuais não abalam os serviços integrados entre as instituições, que seguem atuando com o mesmo nível de excelência e comprometimento com suas atribuições constitucionais”, destacou a nota.

Origem do desentendimento

A troca de farpas começou após uma postagem de Edson Raiado em suas redes sociais, na qual compartilhou um vídeo do promotor Danni Sales, de Bela Vista de Goiás. No vídeo, o promotor critica a forma como foi conduzida a investigação da morte da servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, assassinada pelo namorado no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

A publicação provocou reação do delegado Carlos Alfama, responsável pela apuração do caso, que respondeu com um vídeo defendendo os procedimentos adotados pela delegacia. A resposta gerou uma nova manifestação do coronel, que acusou o delegado de tentar incriminar um policial militar com base em “suposições”. “Enquanto você fala em cursinhos, tem policial sangrando na rua”, afirmou Raiado em uma das postagens.

O delegado, por sua vez, rebateu as declarações de forma dura: “Lave a sua boca para falar de mim. Você é um personagem”, respondeu Alfama.

Próximos passos

A SSP-GO informou que o caso será analisado de forma administrativa e disciplinar. O delegado Carlos Alfama declarou respeitar a decisão da secretaria e disse confiar que a situação será esclarecida. Já o coronel Edson Raiado afirmou que eventuais informações sobre o caso devem ser solicitadas diretamente ao Comando da Polícia Militar.