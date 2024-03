Coronel Marcelo Granja assume comando-geral da PMGO

A Polícia Militar de Goiás conta com um novo comando. O novo comandante-geral da corporação é o coronel Marcelo Granja. O militar já ocupou cargos que vão desde a assessoria da PM até o comando de policiamento da capital (CPC), que assumiu em setembro de 2023 e permaneceu até então.

Granja vai substituir o também coronel André Henrique Avelar de Sousa, que passará para a Reserva Remunerada (aposentadoria). Outras mudanças também são esperadas. O policial Pedro Henrique Batista Alves de Paiva, o coronel Batista, que estava à frente da Academia da PM, assumirá o Comando do Policiamento da Capital (CPC); e Leonardo Rezende Reis, que fica com o comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação, antes com Karisson Ferreira Sobrinho.