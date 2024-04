Correios divulga cronograma previsto para concurso público

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil, anunciaram o cronograma previsto para as próximas etapas do concurso público nacional da empresa. O planejamento foi apresentado em reunião para as federações representativas dos funcionários na terça-feira, 02. O início das contratações está programado para dezembro deste ano. As etapas incluem o planejamento do certame e processo licitatório até agosto, quando será contratada a banca, e a divulgação do edital em setembro. A empresa ressalta que os prazos atendem ritos legais e serão reduzidos sempre que possível.

Confira as etapas:

Março a julho – Planejamento do certame e processo licitatório para contratação da empresa especializada;

• Agosto – Contratação da banca;

• Setembro – Edital do concurso;

• Dezembro – Início das contratações.