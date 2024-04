Corretor de seguros é preso após forjar próprio sequestro

Um corretor de seguros foi preso pela Polícia Civil depois de forjar o próprio sequestro. A PC informou que recebeu uma denúncia sobre um possível sequestro na tarde de ontem (04) e, ao chegar ao “cativeiro” localizado no Residencial Park Solar, encontrou a vítima acompanhada de dois outro homens. Os agentes perceberam que tudo não passava de encenação.

De acordo com o apurado, o corretor de seguros teria uma dívida de grande valor com os outros dois homens que estavam com ele e, por isso, resolveram forjar o sequestro para que a família da “vítima” pagasse pelo resgate.

Os três foram presos em flagrante pelo crime de extorsão majorada, sendo colocados à disposição do Poder Judiciário.