Corrida é o esporte mais praticado do Brasil e se destaca na prevenção de doenças

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial da Corrida, esporte mais praticado no país em 2024, segundo o Relatório Anual de Tendências Esportivas do Strava, plataforma global de atividades físicas. O levantamento apontou que, na última década, a prática cresceu, em média, 32% ao ano no Brasil, refletindo a busca crescente por saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Especialistas afirmam que o crescimento da corrida está diretamente associado à preocupação com a saúde e à necessidade de prevenção de doenças. No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, são responsáveis por quase 75% das mortes, segundo dados do Ministério da Saúde. Diante desse cenário, a corrida se destaca como uma das atividades físicas mais eficientes na prevenção e no controle dessas enfermidades, além de contribuir para a saúde mental e o combate ao sedentarismo.

De acordo com o médico do esporte cooperado da Unimed Goiânia Pedro Paulo Prudente, a prática regular da corrida gera adaptações fisiológicas que beneficiam tanto o sistema cardiovascular quanto o respiratório. “A corrida melhora a capacidade de vasodilatação, fortalece a função cardíaca, otimiza as trocas gasosas no pulmão e contribui para o equilíbrio do sistema nervoso. Isso impacta diretamente na redução do risco de doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, além de auxiliar no controle da ansiedade e do estresse”, explica.

Combate ao tabagismo

Os benefícios da corrida também se estendem à saúde mental e são aliados poderosos no combate ao tabagismo. “O exercício libera neurotransmissores como endorfina, serotonina e dopamina, que atuam nos mesmos receptores antes ocupados pela nicotina. Isso ajuda no controle da abstinência, na melhora do humor e na redução da ansiedade, contribuindo para a cessação do tabaco”, pontua Dr. Pedro Prudente.

A história da técnica em análises clínicas da Unimed Goiânia, Leila Felipe Lima de Oliveira, é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas. Ela começou a correr depois de abandonar o cigarro durante a gravidez. “Nunca tinha praticado nenhum esporte. Quando deixei o cigarro, ganhei muito peso e sentia muita falta de ar. Uma colega me indicou o grupo de corrida, e, desde então, minha disposição melhorou 100%. Já peguei Covid-19 quatro vezes e, segundo os médicos, o fato de eu correr fez toda a diferença na minha recuperação”, relata.

Do sedentarismo ao vício saudável

O médico radiologista cooperado da Unimed Goiânia Naur Guimarães de Sousa Júnior também é relata os benefícios do esporte. Ex-fumante, ele transformou sua vida por meio da atividade física. “Fumei por quase dez anos. Na época da residência em radiologia, percebia que muitos dos meus pacientes, ainda relativamente jovens, tinham doenças gravíssimas e precoces, como infarto, AVC, câncer, enfisema, trombose; e grande parte era tabagista. Isso acendeu um alerta”, lembra.

O médico conta que trocou o vício do cigarro pelo esporte, começando pelo futebol, depois tênis, até que sua esposa o inspirou a entrar no grupo de corrida da Unimed. “Percebi que minha saúde melhorou em tudo, memória, humor e disposição. A corrida não só fortalece o corpo, como traz equilíbrio mental e espiritual. Sedentarismo é tão prejudicial quanto o cigarro, seja tradicional ou eletrônico. A corrida é um dos melhores presentes que podemos nos dar”, incentiva.

Cuidados antes de começar a correr

Para quem deseja começar, Pedro Prudente reforça que é fundamental realizar uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade física. “Avaliações cardiológica e pulmonar, além do acompanhamento de um profissional de educação física, são essenciais para garantir uma prática segura. Também é importante aliar a corrida ao fortalecimento muscular, hidratação e alimentação adequada”, orienta.

