CPNU 2 alcança mais de 100 mil inscrições em 24 horas

Em menos de 24 horas, mais de 100 mil pessoas já realizaram inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). Os interessados podem se inscrever até o dia 20. O número total de participantes será divulgado após 21 de julho, data limite para pagamento da taxa de inscrição. Ao todo, o CPNU 2 vai selecionar 3.652 candidatas e candidatos para 32 órgãos da Administração Pública Federal, organizados em nove blocos temáticos. São 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.

“A gente está super feliz de novo com a velocidade das inscrições. Em 23 horas, já temos mais de 100 mil inscritos (100.070 inscritos) em todos os blocos. Então, a gente está bem feliz, mais uma vez, com a adesão da população na nossa modalidade de concursos”, afirmou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Inclusão

O edital mantém o modelo inovador do concurso nacional, com foco na inclusão, equidade e modernização do acesso ao serviço público. O CPNU incorpora uma série de medidas alinhadas à Lei nº 14.723/2023 (Nova Lei de Cotas) e às diretrizes de direitos humanos e políticas públicas, garantindo maior representatividade e diversidade na administração pública.

Uma das novidades é a política de equiparação entre homens e mulheres na convocação para a segunda etapa, correspondente à prova discursiva. Será garantida a presença de pelo menos 50% de mulheres entre os convocados para a segunda fase do concurso (prova discursiva). Se o percentual mínimo não for atingido com base nas notas da prova objetiva, mais mulheres serão chamadas além do número inicialmente previsto.

A medida busca enfrentar a disparidade observada na primeira edição: embora as mulheres tenham sido maioria nas inscrições (56%) e presença significativa na prova (54%), representaram 37% das aprovações. “Resolvemos adotar uma medida que foi feita no concurso do Itamaraty. A lógica é equiparar, na passagem da prova objetiva para a prova discursiva, o mesmo número, no mínimo, de homens e mulheres. Se tiverem mais mulheres, não se aplica essa regra”, detalhou a ministra.

Essa ampliação não retira a vaga de ninguém: todos os candidatos que atingirem a nota mínima serão convocados normalmente. O que muda é que, quando necessário, o número de mulheres será complementado para assegurar equidade. Essa regra não altera o resultado final, que continuará sendo definido pela soma da nota da objetiva, discursiva e de títulos (quando houver).

De acordo com a ministra, a desigualdade de tempo disponível para estudo é um dos fatores que prejudicam o desempenho feminino, em função da sobrecarga de trabalho e cuidado. Já na etapa discursiva, em que é avaliada também a bagagem acumulada ao longo da vida, as mulheres tendem a ter desempenho mais equilibrado. “A prova objetiva requer estudo mais focado, a gente percebe que as mulheres, pela dupla, tripla jornada, têm mais dificuldade de fazer aquele estudo focado. Então, na nossa visão, dar chance para que elas possam entrar e concorrer nessa segunda etapa, na mesma quantidade que os homens, ajudaria”, avaliou.

Segurança

O CPNU 2 também traz avanços importantes nas medidas de segurança. Uma das principais inovações é a identificação dos cartões de resposta e das redações por meio de código de barras individual, garantindo o anonimato dos candidatos durante a correção e reforçando a integridade do processo seletivo. Outros procedimentos de identificação também serão mantidos e aprimorados, como a coleta de dados biométricos (impressões digitais), assinatura em próprio punho e exame grafológico, todos aplicados de forma padronizada em todo o país.

A estrutura de segurança pública adotada na primeira edição será mantida e aperfeiçoada. O planejamento e o monitoramento das etapas contam com a atuação estratégica da Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, garantindo o apoio de órgãos federais e estaduais de segurança em todas as fases do concurso. O esquema de monitoramento contínuo prevê fiscalização próxima, capacitação constante das equipes e a atuação de um grupo de gestão de crise formado por órgãos governamentais.

O período para se inscrever no exame vai até 23h59 de 20 de julho, horário oficial de Brasília. As inscrições devem ser feita pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.

Cronograma CPNU 2

Inscrições: 2 a 20/7/2025

Pagamento da taxa de R$ 70,00: até 21/7/2025

Solicitação de isenção da taxa: 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025

Divulgação do resultado da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Procedimento de confirmação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026