Criança de 11 anos morre atropelada na GO-118, em Campos Belos

Um menino de 11 anos morreu em um acidente na rodovia GO-118, KM 334, nas imediações do posto fiscal – sentido Monte Alegre – Campos Belos. A equipe de resgate do 4ª Pelotão Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros, de Campos Belos, foi acionada para atender à ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão e duas pessoas montadas a cavalo.

Ao chegar no local, a guarnição de resgate se deparou com duas vítimas, um garoto de 11 anos em óbito, com politraumatismo, e o pai da criança, consciente, deambulando, orientado e verbalizando, sem ferimentos aparentes.

Após prestar atendimento ao pai da vítima, os bombeiros deram apoio aos demais órgãos de segurança presentes e o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Técnico Científica e Polícia Militar.