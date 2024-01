Criança é encontrada morta em córrego em Aparecida de Goiânia

Bombeiros militares foram acionados na tarde de hoje, via 193, para busca de uma criança desaparecida em região de mata no Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia. O menino, de 1 ano e 7 meses, teria sido levado de casa pelo pai, foragido na região de Trindade, na madrugada.

A criança estaria perdida na área de mata, e testemunhas afirmaram ter visto movimentação de um homem e o choro de uma criança. Ao chegar ao local, a equipe entrou na mata em busca da criança. Ali, os bombeiros encontraram o tio do menino, que informou aos militares que acabara de localizá-lo, sem vida, dentro do córrego. Após identificar o local e a vítima, os bombeiros fizeram o resgate do corpo.

A Polícia Militar, presente no local, solicitou o comparecimento da equipe do IML, bem como, realizou as diligências para isolamento do local e demais providências e levantamento de informações sobre o pai da criança.