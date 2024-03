Criança e gestante ficam feridas em acidente com churrasqueira

Uma criança de 5 anos de idade, uma grávida e outras três pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo uma churrasqueira, em Anápolis. De acordo com o Samu, o acidente aconteceu no domingo (17), no Setor Vivian Park. A família estava fazendo um churrasco em casa, quando tentaram acender o fogo da churrasqueira com álcool, causando uma explosão.

A mulher grávida e a criança foram encaminhadas ao Hugol, em Goiânia. A criança teve 70% do corpo queimado pelas chamas e está internada em estado gravíssimo. A mulher teve 20% do corpo queimado, está em estado grave, mas consciente e respirando sem ajuda de aparelhos.

Segundo o Samu, os outros três feridos, que estavam no Hospital Municipal de Anápolis, receberam alta médica e devem retornar periodicamente ao hospital para continuar os tratamentos das queimaduras.