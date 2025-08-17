Crianças são resgatadas de prostíbulo durante operação policial em Goiás

Três menores foram retirados de uma situação de risco em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, duas crianças resgatadas de 9 e 11 anos e um adolescente de 12 estavam dentro de uma casa de prostituição que foi fechada durante a Operação Integral. A ação ocorreu na quinta-feira (14) e foi divulgada no dia seguinte. Duas mulheres foram presas em flagrante, suspeitas de manter o prostíbulo e de submeter os próprios filhos a maus-tratos.

De acordo com o delegado Wallace Vieira, a investigação começou a partir de denúncias que apontavam que menores estavam sendo expostos a ambientes degradantes enquanto o local funcionava para exploração sexual. No imóvel, os policiais encontraram preservativos, roupas íntimas, bebidas alcoólicas e dinheiro espalhado, além de um quarto escondido com iluminação personalizada e objetos que reforçam a suspeita de prostituição. A cena encontrada pelos agentes confirmou a gravidade da denúncia.

As duas mulheres presas foram conduzidas à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. As identidades das investigadas não foram divulgadas, e, até o momento, as defesas não se manifestaram. Já os menores foram imediatamente amparados pelo Conselho Tutelar de Luziânia, que adotou medidas legais para garantir a proteção dos envolvidos. Os filhos foram encaminhados a abrigos e seguem sob acompanhamento, mas o órgão ainda não detalhou as condições de saúde emocional e física das crianças.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) coordenou a operação, que também contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Para a polícia, o caso expõe a necessidade de intensificar fiscalizações e denúncias contra práticas que envolvem exploração sexual e exposição de menores em ambientes impróprios. A ação reforça o papel das forças de segurança na proteção integral de crianças e adolescentes em Goiás.

Imagens divulgadas pela corporação revelam um cenário de abandono e descaso: latas de bebidas, garrafas quebradas e preservativos usados foram recolhidos na residência. A Polícia Civil informou que continuará as investigações para identificar possíveis clientes e eventuais cúmplices. O caso gera alerta e mobiliza órgãos de proteção da infância para assegurar que as crianças resgatadas tenham acompanhamento adequado e possam se recuperar dos traumas vividos.Três menores foram retirados de uma situação de risco em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, duas crianças resgatadas de 9 e 11 anos e um adolescente de 12 estavam dentro de uma casa de prostituição que foi fechada durante a Operação Integral. A ação ocorreu na quinta-feira (14) e foi divulgada no dia seguinte. Duas mulheres foram presas em flagrante, suspeitas de manter o prostíbulo e de submeter os próprios filhos a maus-tratos.

De acordo com o delegado Wallace Vieira, a investigação começou a partir de denúncias que apontavam que menores estavam sendo expostos a ambientes degradantes enquanto o local funcionava para exploração sexual. No imóvel, os policiais encontraram preservativos, roupas íntimas, bebidas alcoólicas e dinheiro espalhado, além de um quarto escondido com iluminação personalizada e objetos que reforçam a suspeita de prostituição. A cena encontrada pelos agentes confirmou a gravidade da denúncia.

As duas mulheres presas foram conduzidas à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. As identidades das investigadas não foram divulgadas, e, até o momento, as defesas não se manifestaram. Já os menores foram imediatamente amparados pelo Conselho Tutelar de Luziânia, que adotou medidas legais para garantir a proteção dos envolvidos. Os filhos foram encaminhados a abrigos e seguem sob acompanhamento, mas o órgão ainda não detalhou as condições de saúde emocional e física das crianças.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) coordenou a operação, que também contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Para a polícia, o caso expõe a necessidade de intensificar fiscalizações e denúncias contra práticas que envolvem exploração sexual e exposição de menores em ambientes impróprios. A ação reforça o papel das forças de segurança na proteção integral de criaTrês menores foram retirados de uma situação de risco em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, duas crianças resgatadas de 9 e 11 anos e um adolescente de 12 estavam dentro de uma casa de prostituição que foi fechada durante a Operação Integral. A ação ocorreu na quinta-feira (14) e foi divulgada no dia seguinte. Duas mulheres foram presas em flagrante, suspeitas de manter o prostíbulo e de submeter os próprios filhos a maus-tratos.

De acordo com o delegado Wallace Vieira, a investigação começou a partir de denúncias que apontavam que menores estavam sendo expostos a ambientes degradantes enquanto o local funcionava para exploração sexual. No imóvel, os policiais encontraram preservativos, roupas íntimas, bebidas alcoólicas e dinheiro espalhado, além de um quarto escondido com iluminação personalizada e objetos que reforçam a suspeita de prostituição. A cena encontrada pelos agentes confirmou a gravidade da denúncia.

As duas mulheres presas foram conduzidas à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça. As identidades das investigadas não foram divulgadas, e, até o momento, as defesas não se manifestaram. Já os menores foram imediatamente amparados pelo Conselho Tutelar de Luziânia, que adotou medidas legais para garantir a proteção dos envolvidos. Os filhos foram encaminhados a abrigos e seguem sob acompanhamento, mas o órgão ainda não detalhou as condições de saúde emocional e física das crianças.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) coordenou a operação, que também contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Para a polícia, o caso expõe a necessidade de intensificar fiscalizações e denúncias contra práticas que envolvem exploração sexual e exposição de menores em ambientes impróprios. A ação reforça o papel das forças de segurança na proteção integral de crianças e adolescentes em Goiás.

Imagens divulgadas pela corporação revelam um cenário de abandono e descaso: latas de bebidas, garrafas quebradas e preservativos usados foram recolhidos na residência. A Polícia Civil informou que continuará as investigações para identificar possíveis clientes e eventuais cúmplices. O caso gera alerta e mobiliza órgãos de proteção da infância para assegurar que as crianças resgatadas tenham acompanhamento adequado e possam se recuperar dos traumas vividos.nças e adolescentes em Goiás.

Imagens divulgadas pela corporação revelam um cenário de abandono e descaso: latas de bebidas, garrafas quebradas e preservativos usados foram recolhidos na residência. A Polícia Civil informou que continuará as investigações para identificar possíveis clientes e eventuais cúmplices. O caso gera alerta e mobiliza órgãos de proteção da infância para assegurar que as crianças resgatadas tenham acompanhamento adequado e possam se recuperar dos traumas vividos.