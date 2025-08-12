search
Segurança

Crime ambiental: PCGO participa da Operação Onipresente

Ação foi realizada em terra indígena de Mato Grosso, contra a exploração ilegal de ouro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/08/2025 - 17:04

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/GT3), participou da Operação Onipresente, realizada na Terra Indígena Sararé (MT) em apoio ao Grupo Especializado de Fiscalização do Ibama. A operação ocorreu entre os dias 30 de julho e 07 de agosto deste ano.

 Resultados gerais da operação :
• 59 escavadeiras hidráulicas e 04 tratores de esteira destruídos
• 17 caminhões e tratores empregados na logística do garimpo inutilizados
• 91 motores estacionários e 02 geradores de energia inutilizados
• 113 acampamentos ilegais desativados
• Mais de 3.500 litros de óleo diesel e 7,8 kg de mercúrio apreendidos
• Armas de fogo, munições e motosserras retiradas de circulação
O impacto financeiro estimado para as organizações criminosas que exploram ilegalmente ouro na região ultrapassa R$ 50 milhões, representando um golpe direto na infraestrutura e na capacidade de operação do garimpo ilegal.
A presença da CORE/GT3 se deve à sua capacidade técnica em missões de alta complexidade e ao histórico de mais de 15 anos de parceria com o Ibama, atuando como força de apoio conjunto em diversas operações integradas pelo país.
Pesquisa