Crispim completa 100 dias na presidência do TJ-GO

O desembargador Leandro Crispim completou 100 dias à frente do Poder Judiciário do Estado de Goiás na quarta-feira (13) computando avanços correspondentes aos três pilares em que sustenta sua gestão: ampliação do acesso à Justiça, eficiência administrativa e humanização institucional. Mas um ponto chama a atenção de quem trabalha e frequenta o Tribunal de Justiça: o comportamento de seu presidente.

Crispim é frequentador assíduo da copa dos servidores do TJ-GO, onde almoça com eles, sem cerimônia. Quando vai a outros espaços, como o restaurante que funciona no prédio do fórum do Setor Oeste, dispensa a área reservada a autoridades e faz suas refeições junto dos outros frequentadores. Ele é filho do desembargador Geraldo Crispim Borges, que assumiu a presidência do TJ-GO 40 anos antes do filho.

“Nestes cem dias, trabalhamos com foco, escuta e ação. Sabemos quais são os desafios do Judiciário e temos a convicção de que, com planejamento, valorização de pessoas e compromisso com a inovação, é possível melhorar ainda mais a Justiça e ofertar um serviço mais acessível, eficiente e próximo da sociedade goiana”, afirmou Crispim, que agradeceu magistradas, magistrados e funcionalismo pelos esforços empreendidos nesse trimestre.

Produtividade

Com base nos dados consolidados dos cem primeiros dias da gestão, a produtividade do TJ-GO foi positiva, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. Foram distribuídos 283.044 novos casos no período, com 368.040 processos baixados e 347.285 julgados — o que evidencia não apenas a capacidade de resposta da instituição, mas um saldo positivo no enfrentamento do acervo.

Ao todo, 680.991 decisões foram proferidas e mais de 119 mil audiências realizadas. O Índice de Atendimento à Demanda (IAD) atingiu 130%, com destaque para o segundo grau, que alcançou 240,8%.

Outro ponto de relevo foi o fortalecimento dos Pontos de Inclusão Digital (PIDs). Foram entregues 5 novos PIDs, com destaque para a comunidade indígena de Nova América.

Em paralelo, a gestão instituiu o Gabinete Itinerante da Presidência como estratégia institucional para aproximar a cúpula do Judiciário das comarcas do interior. Nesse propósito, em março, o presidente Crispim esteve em Cavalcante. Na ocasião, foi anunciado o apoio à regularização fundiária de 10 mil hectares no território Kalunga e o uso de verbas pecuniárias para construção de um Centro de Apoio ao Turista em área quilombola.

Na área de inovação, a gestão Leandro Crispim lançou iniciativas decisivas para modernizar a Justiça. Foi realizada uma oficina colaborativa que elaborou o novo Plano Diretor de TIC, definindo diretrizes para os próximos anos. A administração também reafirmou o compromisso com o uso de inteligência artificial, a modernização do sistema processual e a ampliação da infraestrutura em nuvem.

